Detenidos en Huelva dos tripulantes de un pesquero con 1.824 kilos de hachís

Efectivos del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en un dispositivo conjunto con la Guardia Civil y la Policía Nacional, han intervenido un total de 1.824 kilos de hachís en un barco pesquero que navegaba hacia la localidad de Isla Cristina (Huelva), tras lo que se ha detenido a sus dos tripulantes por un presunto delito contra la salud pública --tráfico de drogas--. Según ha trasladado este viernes la Agencia Tributaria en una nota, el dispositivo comenzó cuando se tuvo conocimiento de un posible alijo de hachís, el cual se introduciría en territorio nacional en una embarcación por la localidad de Isla Cristina. De esta manera, se estableció un dispositivo conjunto por los agentes de la Guardia Civil, Policía Nacional y la Agencia Tributaria que conocían la información.

Así, sobre las 2,15 horas de la madrugada de este pasado miércoles, 27 de agosto, los agentes del grupo marítimo del Estrecho de la Guardia Civil abordaron el pesquero a tres millas al sur del río Guadiana, localizando una "gran cantidad" de fardos de hachís.

Finalmente, los detenidos y las diligencias instruidas serán puestas a disposición de la autoridad judicial competente, y la embarcación y la droga incautada han quedado en depósito judicial.