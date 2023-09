Espadas, como alcalde de Sevilla, apoyó una declaración institucional censurando la actuación de los indepentistas catalanes

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha cerrado filas hasta ahora con el secretario general del PSOE Pedro Sánchez. Ha criticado incluso a Felipe González y a Alfonso Guerra por sus manifestaciones públicas en contra de la amnistía y ha pedido "un margen de confianza" para el actual presidente del Gobierno en funciones en sus negociaciones con los indepentistas catalanes. Sin embargo, la postura que defiende hoy Espadas -al igual que Sánchez- no es la misma que manifestaba cuando sucedió el golpe de Estado en Cataluña.

En octubre de 2017, Espadas era alcalde de Sevilla. El consistorio que él presidía aprobó con su voto a favor una declaración institucional de la Ciudad de Sevilla, presentada por el PP, "en apoyo de la Unidad de España, el restablecimiento del orden constitucional y en respaldo a la Policía Nacional y la Guardia Civil". El texto señalaba que "como capital de Andalucía y principal referente del municipalismo en el Sur de España, el Ayuntamiento de Sevilla defiende, como consecuencia de sus propias Historia y Cultura, la unidad indisoluble de España frente al desafío separatista catalán, muestra su apoyo firme a los catalanes que creen en la fortaleza de la Nación Española y apuesta por el restablecimiento del orden constitucional en una Comunidad Autónoma con la que, además, la capital andaluza tiene vínculos históricos y sentimentales de primera magnitud".

La declaración se cerraba apuntando que "desde la legitimidad que otorga a la Corporación del Ayuntamiento de Sevilla, compuesta por partidos de todo el espectro ideológico, ser representante de la Historia de una ciudad edificada a partir de la cohabitación de culturas y contra el divisionismo identitario, los miembros de la misma rubricamos esta declaración de intenciones en favor de la unidad de España, de la Constitución, de la ley y de cuantos valores democráticos representen la convivencia entre los distintos sentimientos regionales en aras de un proyecto común en el que todas las culturas tienen autonomía y libertad de desarrollarse bajo una misma idea superior, que es España".

La declaración salió adelante con los votos del PSOE, PP y Ciudadanos y solo los dos partidos de izquierdas de la corporación -Participa sevilla e IU votaron en contra-. Es más, Espadas, como alcalde, cerró el debate y aseguró que España afronta "uno de los momentos más complejos" de su historia, ante "un inaceptable cambio unilateral de las reglas de juego" y la actitud de "una minoría del territorio que quiere desintegrar el concepto que tenemos de España". Aunque señaló algunas "discrepancias" con el PP suscribió el texto y apoyó una concentración de los Partidos Políticos con representación en el Pleno municipal adheridos a la misma.

Hoy está previsto que en el Pleno del Parlamento de Andalucía se vote una Proposición no de Ley presentada por el PP para que la Cámara se pronuncie sobre la defensa del principio de igualdad de todos los españoles y el rechazo a la amnistía o indultos que quebranten la organización territorial de España y la unidad nacional. El PSOE andaluz no ha anunciado el sentido de su voto pero ayer, en el Pleno del Ayuntamiento de Málaga, los socialistas rechazaron una moción urgente del PP para que "la igualdad registrada en la Constitución no se pierda", que fue aprobada con el voto a favor de PP y Vox.

Teniendo en cuenta que Pedro Sánchez está el sábado en La Rinconada en Sevilla en un acto del PSOE -concretamente en el recinto El Abrazo- la postura sobre la amnistía parece cuál será dentro de la dirección actual del PSOE-A.