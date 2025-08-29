España ya vende en Estados Unidos más aceite envasado que a granel

España ya vende en Estados Unidos más aceite de oliva envasado que a granel, un dato que el sector valora como un hito y que se suma al liderazgo español en las importaciones de aceites de oliva de Estados Unidos, el mercado más rentable y disputado del mundo, según los datos de la United States International Trade Commission, Entre enero y junio de 2025 España envió a ese mercado 52.874 toneladas de aceites de oliva envasados en origen, mientras que las 34.399 toneladas restantes llegaron a granel para su embotellado en destino.

Un dato que, para Rafael Pico, responsable de Promoción Exterior de la Interprofesional del Aceite de Oliva Español, supone un salto cualitativo para nuestros aceites en ese mercado: “Esto es debido al gran trabajo que hacen las empresas exportadoras y, por supuesto, a las campañas de promoción de la Interprofesional”. “Nosotros no desdeñamos nunca la exportación de aceites de oliva a granel, pero sí apostamos por el aceite olivo envasado, porque es el que deja la marca España en todos los mercados. No hay mayor promoción que ver en los lineales la marca España en todos los sitios y, además, porque el valor añadido se queda aquí en España absolutamente y no en otros mercados”, añade Pico.

Según el representante de la Interprof esional, se ha logrado en un mercado en plena expansión. En este primer semestre Estados Unidos ha importado 241.763 toneladas de aceites de oliva, un 23,12% más que entre enero y junio de 2024. España ha logrado rentabilizar al máximo ese dinamismo, ya que exportó 87.273 toneladas de aceites de oliva en el primer semestre de 2025, un 24,19 % más que el igual periodo de pasado año. “Esos datos refuerzan nuestro dominio. Hace 20 años los aceites importados desde España suponían el 17,62 % de todos los que llegaban a ese país en volumen, mientras que los italianos alcanzaban el 64,4 %. Ahora, en el primer semestre de 2025 nuestra cuota de mercado es del 36,1 %, prácticamente el doble que hace dos décadas”, ha señalado Rafael Pico.

Por el contrario, Italia ha perdido más de 34 puntos en su penetración, hasta situarse en el 29,92 % de los aceites de oliva importados en ese mismo periodo. “Hay que partir de la base de que Estados Unidos consume el 50 % del consumo mundial fuera de la Unión Europea. De seguir esta línea de progresión, yo creo que en pocos años se va a convertir en el país consumidor más grande del mundo, superando incluso a España”, según Pico.

Joseph R. Profaci, director ejecutivo de la North American Olive Oil Association (NAOOA), ha confirmado desde Estados Unidos el avance de los Aceites de Oliva de España en los lineales de ese país y ha afirmado que “ssin duda, vemos cada vez más marcas españolas envasadas en España en los supermercados de Estados Unidos. Hay grandes emprendedores en España que están aportando un gran conocimiento de marketing y comprensión del mercado estadounidense a sus negocios”. A su juicio, “la imagen de España y del aceite de oliva está mejorando en Estados Unidos, especialmente cuando se trata de la comida o la cultura españolas, en la televisión, en programas como "Buscando a España" en CNN. España es, de hecho, uno de los países más atractivos del mundo en términos de interés en Estados Unidos”.

Y esto ocurre en un escenario regulatorio especialmente volátil en el que hasta sólo hace unos días no se cerró el acuerdo sobre los aranceles. Joseph R. Profaci ha señalado que teme el efecto del nuevo arancel del 15 %: “el aumento de precios que se producirá a partir de la imposición de aranceles afectará al aceite de oliva de diversas maneras. Este año esperamos una campaña muy productiva y esperamos que los precios bajen, pero parece que, con la imposición de aranceles, esto no sucederá. Eso significa que suprimirá el crecimiento del consumo que cabía esperar”.

También Rafael Pico se ha mostrado bastante cauto sobre el efecto y ha afirmado que cree que “siempre tendrá una influencia en la exportación española a Estados Unidos, pero no creo que se vea muy disminuida por este motivo”. Ha recordado que prácticamente todos los competidores parten de uno niveles de aranceles similares o incluso superiores. “Nosotros, Italia, nuestro principal competidor en Estados Unidos, Grecia y Portugal tenemos el 15 %. Turquía tiene el 15, que es el segundo país productor del mundo de aceites de oliva. Túnez tiene un 25 % y Siria, que no exporta mucho pero sí tiene una producción importante, tiene un 41 %, y los demás países que tiene un 10 % como es Australia. Chile y Argentina tienen los aceites mucho más caros que los españoles”, ha precisado.

A pesar de las incertidumbres, el sector de los Aceites de Oliva sigue confiando en las posibilidades de ese mercado y la Interprofesional del Aceite de Oliva Español, ya está trabajando en el diseño de la nueva campaña de promoción en ese mercado, según ha confirmado Rafael Pico. “Las posibilidades de incrementar nuestra presencia en ese mercado son muy grandes porque el consumidor americano está muy sensibilizado con la salud y el aceite de oliva es el más caro de todos, pero también es el más saludable y porque es un mercado que tiene una renta per cápita que le permite consumir aceite de oliva con respecto a otros aceites que son que son más más baratos”, ha añadido.