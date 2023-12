Esta es la única ciudad española situada entre dos continentes: no es ni Ceuta ni Melilla

España es un extenso territorio que cuenta con el turismo como principal motor de su economía. Muchos turistas nacionales e internacionales quedan fascinados con los paisajes, la historia, la belleza o gastronomía de nuestro país, y publicaciones extranjeras como The Telegraph o The Guardian se rinden ante nuestras ciudades. Todas ellas, con su calidad de vida o peculiaridad, representan la esencia española en su máximo esplendor, como una en concreto, que se trata de "la más cosmopolita a nivel continental" en el sentido de que se encuentra entre dos continentes: Europa y África. Y pese a que cueste creerlo, no es ni Ceuta ni Melilla.

En nuestro país hay censados más de 48 millones de habitantes. Un máximo histórico en España, que crece año tras año, que según cifras del INE, el incremento de la población se debe, en gran medida, a las personas nacidas en el extranjero. Las Comunidades Autónomas que más han experimentado la subida han sido Islas Baleares, Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid.

Así, Andalucía es la comunidad más poblada de España, con más de ocho millones, seguida de Cataluña, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana respectivamente. Por otro lado, las comunidades con menos habitantes residentes son La Rioja, Cantabria y Navarra.

¿Qué ciudad de España se encuentra entre dos continentes? Este es el lugar que une Europa con África

Entre las ciudades andaluzas, se encuentra Almería, que tiene la características de ser la única ciudad española situada en dos continentes. Con una importancia comercial marítima muy importante, ha sido a lo largo de la historia un puente entre Europa y África, pues su costa está a solo 200 kilómetros del continente africano.

Históricamente, los fenicios, los romanos, los visigodos y los moriscos se hicieron con el control de la ciudad, dejando un legado que todavía se puede comprobar entre sus calles y museos. Y es que, tal y como recoge Muy Interesante, dentro de dicha ciudad se encuentra la Isla de Alborán, un archipiélago de unos siete kilómetros cuadrados, que cuenta con solo once habitantes y que forma parte de España, pero también de África, y ha servido como punto de unión para las rutas marítimas.

De esta forma, Almería no es la única ciudad del mundo que se encuentra entre dos continentes. Véase el ejemplo de Estambul, en Turquía, que separa Europa de Asia, así como Atirau (Kazajistán) i Oremburgo (Rusia).