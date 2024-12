Las excusas de Por Andalucía para no celebrar el 4D

Por Andalucía se va convirtiendo en una izquierda rancia con cada día menos credibilidad. A la coalición de formaciones que se autodenominan defensoras del pueblo andaluz no les gusta celebrar el 4D. No les gusta que la Junta de Andalucía recuerde una fecha importante para la autonomía y en la que los andaluces se manifestaron de forma masiva. Ningún miembro del grupo parlamentario comunista ha acudido al acto institucional organizando en San Telmo. La excusa es que ha sido Juanma Moreno el propulsor de este Día de la Bandera de Andalucía.

Entiende la portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, que celebrar el 4D es "reinventar un andalucismo que no existió" y que es "a mayor gloria" del PP-A y de su presidente. Es una decisión chocante, poco equilibrada al menos. Si se trata de conectar con la sociedad, la coalición comunista está muy alejada de la realidad social. Basta un ejemplo. El lunes, durante el partido Sevilla-Osasuna, el grupo de aficionados más radicales del equipo nervionense, los Biris, y de una ideología de izquierda muy definida, expandieron por la grada de Gol Norte una gran bandera de Andalucía y entonaron el himno, que fue seguido por el resto del estadio. Fue una particular forma de celebrar el 4D, por adelantado. Y la constatación de que el andalucismo no tiene dueños.

En vez de unir, Por Andalucía opta por dividir al afirmar que "es absolutamente contradictorio" porque dicen que es "un acto convocado por un presidente de la Junta de Andalucía que reniega de esas competencias, que niega que las tenga, que se excusa de su incompetencia y de su gestión nefasta de los servicios esenciales" como sanidad, educación, empleo o dependencia, "inventando falsos culpables de lo que no deja de ser una manera de renunciar a ese autogobierno que hoy debiéramos estar conmemorando".

En definitiva, que Por Andalucía renuncia por motivos políticos a una cuestión que debe unir y ni dividir a la sociedad andaluza.