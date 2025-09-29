Fallece una persona en una colisión frontal entre dos turismos en Vélez-Málaga

Una colisión frontal entre dos turismos se ha saldado con una persona fallecida este lunes en la localidad malagueña de Vélez-Málaga, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta. Se trata de un hombre de 76 años.

Además, otros tres hombres han resultado heridos, según han indicado a través de una nota, en la que han explicado que el teléfono 112 ha atendido a las 12.30 horas varios avisos que alertaba de un choque frontal entre dos turismos en la carretera A-356, en el kilómetro 38, en dicho término municipal.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Guardia Civil de Tráfico, el Centro de Emergencias Sanitarias 061, Mantenimiento de Carreteras y Bomberos del Consorcio Provincial, que tuvieron que intervenir para rescatar a una persona que había quedado atrapada.

Según han señalado desde el 112, los servicios sanitarios han confirmado que un hombre de 76 años ha perdido la vida y otros tres --de 71, 20 y 18 años- han resultado heridos y evacuados al Hospital de la Axarquía.