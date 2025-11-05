Fallece un trabajador tras quedar atrapado en una máquina en Sevilla

Un trabajador de 60 años ha fallecido este miércoles al mediodía después de quedar atrapado en una máquina mientras desempeñaba sus funciones en una industria del municipio sevillano de Alcalá de Guadaíra.

Según han indicado a EFE fuentes del 112 de Andalucía, la llamada de emergencia se recibió sobre la una del mediodía, y en ella se informaba de un accidente laboral en el polígono industrial Hacienda Dolores del municipio sevillano, en el que una persona había quedado atrapada, por lo que se activaron dotaciones de bomberos, sanitarias y de Policía Nacional.

Por su parte, fuentes del Ayuntamiento alcalareño han señalado a EFE que la víctima reside en el municipio sevillano de Lora del Río, y que el accidente se produjo en la empresa Siderúrgica Sevillana.