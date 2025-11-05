Cesado el ex gerente del hospital sevillano señalado por los errores en los cribados

El Consejo de Gobierno ha aprobado el relevo del delegado territorial de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Manuel Molina, que fue gerente del Hospital Virgen del Rocío, epicentro de los fallos de comunicación reconocidos en el cribado del cáncer de mama y que afectan a 2.317 mujeres. Molina fue nombrado delegado en febrero de 2025.

Bajo el mandato de Manuel Molina como gerente del Virgen del Rocío se habrían concentrado los fallos de comunicación en el cribado del cáncer de mama. De las 2.317 pacientes que la Junta ha reconocido que no han sido informadas de que sus pruebas eran "no concluyentes" y, por tanto, tenían que hacerse otras complementarias para descartar una lesión tumoral, el 90% de los casos, según los números ofrecidos por la Junta, se concentraban en el hospital sevillano de referencia.

Su cese, a petición del consejero de Sanidad, Antonio Sanz, se suma a la dimisión de la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, y a otros cargos del hospital sevillano, como el jefe de servicio de Radiología y la coordinadora de la unidad de mama. A Molina le sustituye la que ha sido hasta ahora concejal en el Ayuntamiento de Sevilla, Silvia Pozo Sánchez.