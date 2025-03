La Finca La Tiesa no era tan "tiesa": un proyecto quiere recuperar oro y plata

Coloquialmente, tal y como recoge la RAE, una persona tiesa o tieso es aquél que no tiene dinero. La expresión está tan extendida que en España que igual se escucha en Madrid que en Andalucía. De hecho, el grupo Martirés del Compás popularizo una canción titulada "Estoy tieso" que, entre otras frases, decía "Como no tengo dinero / No sueño en colores / Sueño en blanco y negro".

Con el nombre La Tiesa hay una finca en la provincia de Huelva que no hace honor a su nombre sino más bien todo lo contrario. De hecho, en este terreno se desarrolla una inversión empresarial de interés estratégico de Andalucía para la recuperación de metales preciosos y concentrados de hierro de La Tiesa, promovido por la entidad Materias Primas Secundarias, S.A., en Alosno (Huelva). La inversión prevista asciende a 59,75 millones de euros, con una estimación de 50 empleos directos a tiempo completo en fase de explotación generados.

La minería es hoy día una actividad que está recuperando terreno y muchos países se están lanzando a explotar yacimientos en búsqueda de metales utilizados, entre otras cuestiones, para hacer frente a la transición energética. De hecho, la Unión Europea (UE) anunciará este martes nuevos proyectos en distintos países europeos de minerales estratégicos para la transición ecológica y la defensa como el litio, el níquel y el titanio con el fin de reducir la dependencia de potencias como China.

El proyecto en cuestión contempla la recuperación de metales preciosos (especialmente oro y plata) y concentrados de hierro a partir de materias primas secundarias derivadas de las antiguas actividades mineras en la zona de Tharsis, donde se ubican las pilas de lixiviación de la finca ‘La Tiesa’. También se procesarán en la planta de tratamiento las cenizas de pirita de Tharsis, cuya vigencia de declaración como proyecto de interés estratégico para Andalucía, de acuerdo con su planificación y cronograma de ejecución, concluirá el 31 de diciembre de 2028.

El proyecto desarrolla la concesión de explotación derivada del permiso de investigación minera La Romanera, en la comarca del Andévalo. En su declaración de interés estratégico se ha valorado que se trata de un proyecto minero de economía circular que permitirá la restauración de un espacio natural afectado por la minería histórica.

Así, se explotarán antiguos residuos mineros, declarados como recursos, para ponerlos en valor extrayendo su riqueza mineral y metalúrgica, generando empleo y dinamización económica. Además, se valora que permitirá la mejora de la calidad ambiental del medio y la restauración paisajística de un entorno afectado por la actividad minera.