Economía
Empresarios chinos exploran en Granada posibles acuerdos en innovación, IA y turismo
Una delegación de empresarios de China visita estos días la provincia de Granada para conocer su potencial económico, industrial y tecnológico y explorar oportunidades de colaboración en sectores como la agroalimentación, la inteligencia artificial, el turismo cultural y la innovación industrial.
La visita de esta delegación, que ha sido recibida por el presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, materializa el trabajo iniciado hace un año durante el viaje oficial que la institución provincial, junto a la Cámara de Comercio, realizó al país asiático para atraer inversiones y establecer alianzas estratégicas.
La comitiva está integrada por representantes de Max Group, Monagri Limited, Chingho International Group, Ngba Group, Shanghai JinCui Agriculture Company, Shandong Xingke Holding Group Co. Ltd. y Anhui Liuliu Orchard Group.
Para el presidente de la Diputación, la visita evidencia la proyección internacional de Granada y su desarrollo como polo de atracción para la inversión extranjera.
Ha subrayado las oportunidades que ofrece el Centro de Innovación Tecnológica de Inteligencia Artificial, una "puerta de entrada idónea" para que estas compañías encuentren un entorno competitivo, conectado con la Universidad y con un ecosistema empresarial de referencia.
Por su parte, los representantes de las empresas chinas han manifestado su interés en establecer alianzas con empresas locales que les permitan expandirse conjuntamente hacia los mercados chino y asiático.
La delegación también ha mostrado su disposición a participar en proyectos de desarrollo urbano local, cooperación tecnológica, transferencia de conocimiento y promoción del comercio internacional, con el propósito de fortalecer los lazos entre China y España, y generar un marco de colaboración estable y sostenible.
Esta visita se enmarca en la estrategia de internacionalización de la Diputación de Granada, orientada a atraer inversión extranjera, impulsar la innovación empresarial y posicionar la provincia como un referente del sur de Europa en desarrollo sostenible, tecnología y agroindustria avanzada.
