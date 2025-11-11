La ROSS y el Teatro de la Maestranza programan una experiencia cinematográfica de alta fidelidad

La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla ofrecerá mañana miércoles en el Teatro de la Maestranza una experiencia cinematográfica y musical, con la proyección de la película muda de 1918 "Carmen" de Ernst Lubitsch en formato ARTE Cine Concert y la interpretación en directo de una nueva partitura original compuesta por Tobias Schwencke.

Esta nueva obra musical, auspiciada por la cadena europea ARTE, ha sido especialmente creada para acompañar la película de Lubitsch y ha sido grabada para su emisión por dicho canal. La ROSS estará dirigida por Nacho de Paz, especialista en repertorio contemporáneo y en sincronización audiovisual con orquesta.

Previo a la proyección de la película, a las 18.00 horas, tendrá lugar en la Sala de Prensa del Teatro de la Maestranza un encuentro que contará con la participación del director Nacho de Paz y el compositor Tobias Schwencke, quienes compartirán con el público las claves artísticas y musicales de esta nueva creación. La asistencia al encuentro es gratuita, hasta completar aforo, presentando la entrada del concierto y se accede por la Recepción del Teatro de la Maestranza (a partir de las 17:30h).

El proyecto constituye una coproducción de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla y el Teatro de la Maestranza, en colaboración con el Festival de Cine de Sevilla, y se integra en el ciclo Feeling Ross, una línea de programación que refuerza el compromiso de la Sinfónica con la innovación, el diálogo entre las artes y la difusión de nuevas experiencias sonoras.

La ROSS y el Teatro de la Maestranza invitan al público a disfrutar de una experiencia cinematográfica de alta fidelidad, donde la interpretación orquestal en vivo se sincroniza con la imagen cinematográfica para ofrecer una percepción única del relato. Ni el mejor sistema de sonido doméstico ni la más avanzada sala de cine pueden reproducir la intensidad y el realismo de una interpretación sinfónica en directo, que transforma la proyección en un acontecimiento artístico colectivo, en el que la orquesta se convierte en coprotagonista de la historia.