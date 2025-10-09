Orden de alejamiento para un hombre acusado de agredir sexualmente a su hija de 7 años en Granada

Un juzgado de Granada ha impuesto una orden de alejamiento para un hombre investigado por una presunta agresión sexual cometida contra su hija de siete años, hechos que fueron denunciados por la madre de la menor.

Según han informado a EFE fuentes policiales, la mujer acudió junto a asistentes sociales a interponer una denuncia en la Policía Nacional, que investiga los hechos. Un juzgado ha decretado ya una orden provisional de alejamiento del hombre hacia su hija.

La denuncia, según ha adelantado este jueves el diario Ideal, fue interpuesta después de que la menor informara a su madre de que su padre, al que no constan antecedentes policiales, le había realizado tocamientos.

El hombre, que no llegó a estar detenido, está siendo investigado como supuesto autor de un delito de agresión sexual contra su hija, menor de edad.