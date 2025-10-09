Descubren moléculas fluorescentes que brillan y permiten ver mejor las células humanas

Un equipo de expertos del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (Ibima) y de la Universidad malagueña ha descubierto moléculas fluorescentes que brillan en el agua y permiten ver mejor las células humanas.

El desarrollo de esta nueva familia de moléculas fluorescentes tiene aplicaciones prometedoras en el estudio de células vivas y la medicina del futuro, ha informado este jueves la Universidad de Málaga en un comunicado.

El hallazgo acaba de publicarse en 'Advanced Materials', una de las revistas científicas más influyentes del mundo, que solo invita a publicar a grupos de investigación de referencia internacional.

Según evidencia la publicación, el equipo de investigadores ha creado una nueva familia de moléculas fluorescentes que brillan de un modo sorprendente.

Lo habitual en este tipo de moléculas es que, al disolverse en agua u otros medios biológicos, pierdan parte de su intensidad o cambien hacia tonos más apagados.

Sin embargo, estas nuevas moléculas hacen justo lo contrario, ya que emiten una fluorescencia más intensa al desplazarse su coloración a la región azul del espectro lumínico.

Este comportamiento, que los científicos califican de "contraintuitivo", es clave, porque significa que los colorantes funcionan mejor en medios acuosos como el interior de una célula, algo esencial para aplicaciones biomédicas.

En otras palabras, no se apagan cuando más se les necesita, sino que mantienen –e incluso potencian– su brillo en condiciones reales de uso.

El avance cobra todo su sentido cuando se aplica a la biomedicina, ya que estos nuevos tintes permiten "fotografiar" el interior de las células con gran precisión y sin dañarlas, gracias a una técnica llamada microscopía multifotónica.

Este método logra penetrar en mayor profundidad en los tejidos vivos, obteniendo imágenes más nítidas y seguras.

Lo más llamativo es su capacidad para marcar de manera selectiva a las mitocondrias, las conocidas "centrales energéticas de la célula", responsables de suministrar la energía necesaria para la vida y con un papel clave en enfermedades como el cáncer o las patologías neurodegenerativas.

Los experimentos demostraron que las nuevas moléculas ofrecen una calidad de imagen comparable a la de los fluorescentes, pero con una ventaja decisiva: son más fáciles y económicas de producir.

Esto abre la puerta a herramientas de diagnóstico más accesibles para estudiar procesos celulares esenciales y, en un futuro, mejorar la detección temprana de enfermedades.

"Estos resultados son tremendamente alentadores", han señalado los catedráticos de la Universidad de Málaga Ezequiel Pérez-Inestrosa y Juan Casado.

"Estas moléculas no solo desafían una regla establecida en química fluorescente, sino que abren la puerta a nuevas herramientas para estudiar enfermedades donde la función de las mitocondrias es clave. Es un ejemplo de lo que se logra cuando la química fundamental se une con la investigación aplicada en biomedicina".

Con esta aportación, Málaga afianza su posición como referente internacional en ciencia de materiales y biomedicina, demostrando cómo la colaboración entre disciplinas puede dar lugar a avances de enorme impacto, según la Universidad.