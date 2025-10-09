Juanma Moreno: "Hemos hecho lo que teníamos que hacer"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha defendido la respuesta de su Gobierno a la crisis derivada por la falta de pruebas complementarias a 2.000 mujeres cuyas pruebas en el cribado de cáncer de mama no eran concluyentes. "Cuando tengo conocimiento de que es algo amplio, hemos actuado", ha esgrimido Moreno antes de entrar a la sesión de control al Gobierno andaluz en el Parlamento autonómico.

El presidente andaluz ha dicho que de ahí "esos cambios" que han llevado a "remover responsabilidades, en muchos casos funcionarios". "Es una situación que he considerado grave", de ahí a la toma de "decisiones drásticas con cambios organizativos en salud".

Hay que recordar que la consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández, dimitió de su cargo este miércoles por la crisis derivada de los fallos detectados en el programa de detección precoz del cáncer de mama de la sanidad andaluza.

Además, la Junta de Andalucía se ha comprometido a realizar "de aquí al 30 de noviembre" próximo las pruebas correspondientes a "mujeres andaluzas pendientes de un segundo diagnóstico para prevenir el cáncer de mama" en el marco del programa de detección precoz del mismo, con un "plan de choque" que la administración autonómica va a implementar con "una dotación presupuestaria extraordinaria de casi doce millones de euros".

Además, se contratará a 119 nuevos profesionales en las unidades de mama de los hospitales andaluces para el cribado del cáncer, de los que 65 serán facultativos especialistas en radiodiagnóstico, 20 enfermeras, 18 técnicos especialistas en radiodiagnósticos y 16 técnicos de cuidados auxiliares de enfermería.

Por último, Moreno anunció ayer que "auditaremos lo que haga falta auditar y cambiaremos todo aquello que detectemos que no funciona en esa estructura organizativa".