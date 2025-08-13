Declarado un incendio en el paraje La Contienda de Aroche

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, Plan Infoca, trabaja en un incendio declarado sobre las 14,10 horas de este miércoles en el paraje La Contienda de Aroche (Huelva).

Según ha informado el Plan Infoca a Europa Press, el incendio se ha declarado en una de las zonas con más masa forestal de Aroche, por ello, aunque el fuego es "aún incipiente", se ha enviado "un primer ataque" con numerosos medios para su estabilización y posterior control. No obstante, las temperaturas son altas en la zona, pero "no hay viento", lo que ayuda a los trabajos de extinción.

Por aire, en la zona se encuentran tres helicópteros, cuatro aviones de carga en tierra, dos anfibios ligeros y un avión de coordinación. Por tierra, se han desplazado cuatro camiones autobombas, cuatro grupos de bomberos forestales, tres Técnicos de Operaciones, dos agentes de Medio Ambiente, dos Bricas, un grupo Regional de Mando y un Buldócer.

Asimismo, este incendio es independiente al que se produjo en este mismo municipio este martes, el cual fue causado por un rayo y pudo extinguirse rápidamente.

Por otro lado, desde el Ayuntamiento de Aroche han señalado, a través de sus perfiles de redes sociales, que están atentos a su evolución y "en coordinación constante con los servicios de emergencia".

"Desde el equipo de gobierno mantenemos contacto permanente con Guardia Civil, Plan Infoca, Delegación, Diputación y el resto de organismos implicados, recibiendo información minuto a minuto sobre la evolución del incendio", han indicado.