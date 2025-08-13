Intervenidos más de 1.600 kilos de hachís en dos barcos en el Guadiana

Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en una operación conjunta con la Guardia Civil y Policía Nacional han intervenido 1.660 kilos de hachís en dos embarcaciones que fueron detectadas navegando por el río Guadiana en la provincia de Huelva.

La operación comenzó, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado, cuando se tuvo conocimiento de un posible alijo de hachís que entraría por el Guadiana.

En ese momento se estableció un dispositivo conjunto por los agentes de Vigilancia Aduanera, la Guardia Civil y Policía Nacional.

Sobre las 18:00 horas, los agentes observaron cómo dos embarcaciones recreativas realizaban un transbordo de fardos desde otra embarcación semirrígida.

Controladas ambas embarcaciones en su vuelta al Guadiana, una vez quedaron varadas en la zona de Caño Canela, fueron abordadas e inspeccionadas por componentes de los tres cuerpos.

Durante la inspección de la embarcación los investigadores descubrieron que la droga se encontraba oculta debajo de los mandos de gobierno de las embarcaciones, lugar al que se accedía abatiendo las timoneras.

Dentro de los dobles fondos se descubrieron 39 fardos y 13 tabletas sueltas de hachís, con un peso aproximado de 1.660 kilos.

Ambas embarcaciones, fueron aprehendidas y trasladadas para su depósito judicial