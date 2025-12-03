Un menor de 13 años es evacuado al hospital tras ser atropellado por un vehículo en Almonaster la Real (Huelva)

Un menor de 13 años ha sido evacuado al Hospital de Riotinto este martes tras ser atropellado por un vehículo cerca del polideportivo de Almonaster la Real (Huelva), según ha indicado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

Según ha indicado el 112, se recibió un aviso a las 20,05 horas de este martes por el atropello de un menor de 13 años, en la HU-8105, a la altura del polideportivo de Almonaster la Real.

Se dio aviso a Guardia Civil de Tráfico, bomberos del Consorcio Provincia y al 061, quienes trasladaron al menor al Hospital de Riotinto, aunque se desconoce su estado de salud. Asimismo, su madre tuvo que ser atendida por una crisis de ansiedad.