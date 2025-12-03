Siga en directo la II edición del Incentive Travel & Mice Summit

LA RAZÓN acoge este 3 de diciembre la II edición del Incentive Travel & Mice Summit de la Asociación de Agencias de Incentivo (Idemice).

En la mesa de trabajo inaugural, presentada por la directora del departamento de Turismo, Cultura y Deporte de la CEOE, Inmaculada Benito, se abordará uno de los grandes desafíos del turismo MICE: poner en valor aquello que no aparece en las fotos, pero que sostiene el 100% de una experiencia. La preparación invisible, las decisiones estratégicas, la coordinación milimétrica, el cumplimiento normativo, la seguridad jurídica, la logística y el trabajo silencioso de cientos de profesionales determinan el éxito de cada evento.

Durante toda la mañana, y bajo el título El impulso del MICE que activa España, los distintos ponentes de las mesas de trabajo abordarán cómo el turismo de incentivo impacta en las empresas y en la economía.