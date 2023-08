Recuerdan a Espadas su «responsabilidad» en la ampliación de regadíos de Doñana

El portavoz de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado, Julio Díaz, recuerda a Juan Espadas, líder del PSOE andaluz, que su formación y él mismo tuvieron una responsabilidad directa en la ampliación de regadíos en el entorno de Doñana que ahora utiliza como arma política contra Juanma Moreno, que aspira con la ley de regulación que tramita el Parlamento andaluz a corregir las injusticias sufridas por muchos agricultores onubenses.

Espadas y todo el PSOE han tergiversado unas declaraciones del portavoz y consejero de Sostenibilidad, Ramón Fernández-Pacheco, quien dijo el martes que «nadie está planteando una ampliación de regadíos con el acuífero de Doñana que se está secando». Como es de sobra conocido, la idea es eliminar pozos y regular las fincas para que reciban el agua superficial que llegaría si se ejecutan las obras. Pero los socialistas han realizado su propia interpretación ¿malintencionada? para seguir haciendo ruido: «la Junta no sabe cómo salir de la situación que ha provocado en Doñana, pues un día te dicen una cosa, otro día te hice otra». Por todo ello, Julio Díaz ha respondido al líder de los socialistas.

«No hay ampliación de regadíos, la hubo cuando tú gobernabas», le ha espetado, sin olvidar que fue el PSOE el que «prometió y estimuló con Fondos Europeos» a agricultores «a los que ahora insultáis con soberbia en vez de pedirles perdón». Además, le recordó a Espadas que «también prometisteis infraestructuras» que por ideología ahora niegan.

Díaz ilustra su respuesta en las redes sociales con un folleto de la Diputación de Huelva de hace 20 años con el logo de la consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, administración en la que el hoy seguidor de los postulados de Pedro Sánchez acumula un largo currículum como gestor. En concreto, Díaz recuerda su pasado como jefe de gabinete de la Agencia de Medio Ambiente (1990-94), como consejero de Medio Ambiente (94-96), consejero de Educación y Ciencia (96-97), Secretario General de Planificación Egmasa (1997-2000), director general de Prevención y Calidad Ambiental (2000-2004) o viceconsejero de Medio Ambiente (2004-2008) y como consejero de Vivienda y Ordenación Territorial (2008-2010). El folleto de la delegación provincial de la Junta y la Diputación de Huelva recoge cómo las políticas en el inicio del siglo XXI iban destinadas a fortalecer la agricultura de regadío en la provincia, «un sector estratégico para el desarrollo económico y social, y es responsable de más del 75% de la Producción Final Agraria desde la implantación de nuevos cultivos». «Las nuevas infraestructuras de regulación hídrica proyectadas a corto y medio plazo permitirán la consolidación de los regadíos actuales y la transformación de nuevas superficies», explicaba el díptico, que entre sus conclusiones expone que «una tercera parte de la superficie provincial, excluida la Sierra, resulta potencialmente transformable en regadío, lo que representaría 235.000 has» y destaca que la superficie regada en Huelva se podía incrementar en unos 80.000 has hasta 2020.

En 2004, fecha en la que se estableció la prohibición retroactiva, el eslogan del PSOE era «Andalucía se crece» y entre los «compromisos» con la agricultura figuraba en primer lugar la puesta en regadío de 20.000 hectáreas, en el Andévalo y en el Condado.

La superficie de frutos rojos se mantiene

Los agricultores de Huelva mantendrán el cien por cien de la superficie destinada a frutos rojos la próxima campaña, alrededor de 6.000 hectáreas, aunque condicionada a por la «incertidumbre» de las lluvias y el uso del agua. El secretario general de UPA Huelva, Manuel Piedra, indica que el operativo de la plantación «ya está en marcha». La Junta ha transmitido al sector que «en principio no va a haber reducciones, pero si en otoño la situación se complica, ya que no llueve o lo hace poco, no sabemos cómo se va a producir esa reducción», pues habría más restricciones.