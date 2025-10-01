Tres detenidos y nueve vehículos de alta gama recuperados que fueron robados para el narco en Huelva

La Policía Nacional en Huelva ha detenido a tres hombres acusados de robos con fuerza y falsedad documental y ha recuperado nueve vehículos sustraídos para actividades de narcotráfico, que estaban ocultos en una nave de un Polígono Industrial.

Los detenidos supuestamente formaban un grupo organizado para este tipo de hechos, dedicados a la sustracción, modificación y reparación de vehículos y embarcaciones, que posteriormente tras contactar con grupos criminales dedicados al narcotráfico, se las ofrecían a cambio de importantes cantidades de dinero, ya que tanto los vehículos como las embarcaciones eran adaptados para el transporte de sustancias estupefacientes, según un comunicado de la Policía Nacional.

Con esta intervención finaliza una investigación que se llevaba a cabo durante varios meses e iniciada cuando una de las víctimas indicó que había visto su vehículo robado en Huelva.

Varios de los vehículos de alta gama fueron sustraídos en Marbella (Málaga) y tenían sustituidas las placas de matrícula por otras falsas y los otros fueron sustraídos en las provincias de Huelva, Sevilla, Cádiz y Córdoba, de los que todos presentaban modificaciones en los sistemas de arranque y la columna de asientos traseros arrancada para aumentar la capacidad de carga.

La embarcación intervenida estaba modificada con un doble fondo y con varios motores fuera borda de gran potencia, todo ello con el fin de “colocarla” en organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.

Los tres detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Huelva, a los que se les imputan delitos robos con fuerza y falsedad documental. EFE