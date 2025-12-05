Linares recupera la actividad de la automoción con la inauguración de Santana Factory

La industria de automoción vuelve a Linares (Jaén) de la mano de la inauguración, este viernes, de la fábrica Santana Factory, con la que, además, se recupera "una marca que tiene un valor sentimental muy potente".

Eduardo Blanco, director ejecutivo de Santana Motors --una de las tres empresas que están implicadas en este proyecto, junto a las asiáticas Anhui Coronet Tech Co. y Zhengzhou Nissan (ZNA)-- será el encargado de la presentación oficial, junto al director de Santana Factory, Zewen Liu.

Será en un acto previsto a las 11,00 horas en la propia planta, con la asistencia de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; el vicepresidente primero de la Diputación y diputado de Relaciones Institucionales, Juan Latorre, y la alcaldesa de Linares, Auxi del Olmo, entre otros.

De este modo, después de unos tres años desde que empezara a gestarse, sus responsables afrontan con ilusión esta recta final que desembocará en la inauguración de la factoría en el Parque Científico Tecnológico de Santana.

Con motivo de este día, Blanco explicó recientemente a Europa Press que Santana Factory va a trabajar con "dos formatos": CBU, 'completely built-up' o "vehículos que ya vienen montados", y SKD, 'semi knocked-down' o "vehículos que se ensamblan aquí en España".

En este sentido, apuntó que este viernes 5 está programada la entrega de las primeras unidades, en formato CBU; mientras que "lo que es en formato SKD comenzará a salir de la fábrica más o menos a partir de febrero, como estaba previsto".

"Estamos muy contentos. Me dedico a la automoción desde hace muchos años, vengo del mundo todoterreno, he participado en muchos Dákar, en carreras, aparte de trabajar en automoción desarrollando vehículos. Y, por supuesto, la marca Santana es una marca que tiene un valor sentimental muy potente para mí y para todo el equipo", aseguró.

De ahí que Blanco expresara su satisfacción por este proyecto, que cuenta con una importante inversión, superior a los 20 millones de euros, y que prevé generar unos 200 puestos de trabajo en unos dos o tres años, tanto de producción como administrativos.