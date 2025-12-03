Moreno recrimina a Montero que busque "una foto" en la factoría de Linares "sin poner un céntimo"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, le ha reprochado este miércoles a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que este viernes vaya a estar presente en el reinicio de la actividad industrial de la factoría que fue Santana Motor en Linares (Jaén) por el hecho de estar "sin poner un céntimo viene exclusivamente a hacerse una foto", lo que calificó como "una desfachatez".

El presidente de la Junta aludía a la fábrica Santana Factory en Linares, proyecto que tiene como socios a las firmas Anhui Coronet Tech Co., Santana Motors y Zhengzhou Nissan (ZNA) y cuyo reinicio de actividad con el ensamblaje de vehículos sacó a relucir durante el Debate sobre el estado de la Comunidad, celebrado los días 27 y 28 de noviembre en el Parlamento, cuando destacó que "el mapa de la automoción" contará de nuevo con Linares.

Moreno ha descrito el escenario que se encontrará el viernes en Linares durante la última respuesta que ofrecía en la sesión de control al gobierno que se celebra en esta jornada en el Pleno del Parlamento de Andalucía.

Ese reproche, tras subrayar que "este Gobierno después de mucho esfuerzo en solitario en todas las gestiones con la empresa china hemos recuperado la automoción con el ensamblaje de coches a partir de este viernes", lo ha precedido el relato de Moreno de los antecedentes históricos que han rodeado a la factoría de Linares.

Entre ellos, su cierre en febrero de 2011, así como las ayudas destinadas por los gobiernos socialistas en la Junta de Andalucía, donde ha contabilizado 600 millones de euros, y que acabaron siendo objeto de "una pieza en el caso ERE".

En ese marco ha citado el presidente andaluz párrafos de la instrucción judicial para mencionar que los 100 millones concedidos en incentivos "36 millones de los préstamos fueron a finalidades distintas previstas".

Moreno ha apuntado a que petición del Ayuntamiento de Linares se delegó en este la gestión del parque empresarial dedicado a la automoción, del que ha remarcado una ocupación actual con 18 empresas cuando antes era "un desierto industrial", así como que en estos momentos hay cerca de 500 personas trabajando, cifra que ha augurado se duplicará en los próximos años. Ha reivindicado una inversión de 15 millones en la recuperación de la actividad.

Ha calificado de "paradoja" ese presencia de Montero en representación del Gobierno después de considerar que ella como consejera que fue de la Junta de Andalucía formó parte de "los gobiernos que destrozaron Santana Motor".

Ha ironizado el presidente de la Junta con un comportamiento futuro por su parte ante un evento compartido con otras administraciones con que "me presentó y presido el acto", para reafirmarse con un "a lo mejor voy a empezar a hacerlo".

Ha considerado de "cierto bochorno venir acto donde no ha participado", antes de concluir que "eso es el Partido Socialista", un comportamiento que ha denominado "como lo más rancio de unas décadas negras de Andalucía".

El presidente de la Junta defendió en el Debate de la Comunidad que el Parque Científico Tecnológico de Santana-Linares "evidencia la revitalización de una industria que fue abandonada y desmantelada en etapas anteriores".

Moreno sostuvo que "después de muchos esfuerzos y gracias a las gestiones realizadas en el viaje oficial a China", se ha "recuperado la automoción" en la ciudad jiennense.

"Hemos logrado que en Andalucía se vuelvan a ensamblar coches y que el próximo 5 de diciembre se vayan a entregar las primeras unidades a clientes particulares y concesionarios. Hemos conseguido lo que nadie creía posible. Hemos vuelto a poner a Jaén y a Linares en el mapa de la automoción y les hemos devuelto la capacidad de crecer y crear empleo que antes se les había negado", subrayó entonces.