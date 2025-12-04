La Catedral de Jaén acogerá el 13 de diciembre el nombramiento de 124 nuevos beatos

Más de 2.000 personas asistirán el próximo 13 de diciembre en la Catedral de Jaén a la ceremonia de beatificación de los 124 "mártires de la Iglesia de Jaén" muertos en la Guerra Civil que ha sido aprobada por el Papa León XIV.

Los 124 nuevos beatos son en su mayoría sacerdotes, pero también hay una religiosa y algunos laicos.

El obispo de Jaén, Sebastián Chico, ha definido a los futuros beatos como “hombres y mujeres que vivían en el Jaén de su tiempo, y de los que se destaca su vivencia de la fe, cristianos con fuertes convicciones que ante el trance de negar a Cristo o morir por él, optaran por esto segundo”.

“Obdulia, Pedro, Juan Ángel, Francisco Javier, Manuel, Isabel María, Lucas, Juan Pablo… y así hasta 124 nombres que ya son parte de la historia de esta Iglesia de Jaén, que no fueron super héroes, que no tuvieron vidas ideales, pero que sí supieron entregar su vida por aquel que antes la entregó por ellos”, ha añadido el prelado jiennense.

En junio de 2010 Linares, ciudad natal del beato Manuel Lozano Garrido, “Lolo”, acogió una celebración de este tipo. “Ahora, 15 años después, se organiza otra en el primer templo jiennense, lugar en el que pasaron muchos de ellos sus últimas horas, antes del martirio”, ha señalado el Obispado de Jaén.

“Son historias de personas, de jiennenses que con su vida han sido semilla de esperanza para una tierra, la de Jaén, que sigue peregrinando entre olivares con la mirada siempre en el cielo”, según el Obispado.

El provicario general, Antonio Sánchez Ortiz, ha explicado que se ha contactado con los familiares de los mártires, y que muchos de ellos, alrededor de 1.000, ya han confirmado su asistencia.

De igual manera, se ha cursado invitación a todos los Obispo de España y han sido muchos los que ya han confirmado su asistencia, así como comunidades religiosas.

Se han habilitado alrededor de 2.000 plazas en la seo jiennense y no se descarta, si la meteorología lo permite y el aforo se desborda, poner pantallas en la plaza de Santa María.

La celebración será retransmitida por Trece TV y Radio María y contará con el acompañamiento musical del Coro y Orquesta MusicAlma, de Linares.