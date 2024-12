Juanma Moreno descarta adelantar las elecciones y no quiere quinielas

Andalucía encara el año 2025, el último completo antes de la convocatoria electoral de 2026. Sin embargo, para el presidente de la Junta, Juanma Moreno, todavía es pronto para hablar de los comicios autonómicos y descarta, además, un posible adelanto apelando a la estabilidad política de la que goza la comunidad autónoma. En una entrevista en la Cadena Ser, Moreno rechazó un hipotético adelanto electoral «por una razón, porque tenemos una mayoría suficiente que nos permite gobernar y aprobar los presupuestos en tiempo y forma». Contar ya con unas cuentas aprobadas por el Parlamento y que entrarán en vigor el 1 de enero, según el presidente, es síntoma de «estabilidad y credibilidad».

Sobre un posible adelanto electoral, Moreno descartó este extremo «salvo que hubiera un fenómeno extranatural o una causa mayor de pasar algo muy grave que motivara un adelanto electoral, cosa que ahora mismo no es probable». «Somos un gobierno serio y, por tanto, tenemos un mandato de los ciudadanos para cuatro años y vamos a cumplir los cuatro años», remarcó.

Asimismo, se mostró convencido de que cuando se celebren las próximas elecciones autonómicas, los andaluces seguirán apostando por el actual gobierno del PP-A en solitario: «Un gobierno centrado, moderado, que hace las cosas y que está en el pragmatismo y no en la ideologización permanente». «No permitirán un próximo gobierno en el que, de alguna u otra manera, o bien por un lado o bien por otro, entren fuerzas políticas que son más radicales».

Sobre el hecho de que el último barómetro del Centro de Estudios Andaluces (Centra) arroje la posibilidad de que el partido Se Acabó la Fiesta, de Alvise Pérez, entre en el Parlamento andaluz de cara a las próximas elecciones autonómicas, Moreno indicó que le sorprende muchísimo porque es «una formación que no tiene estructura territorial, que no tiene arraigo y que abandera además un proyecto ideológico radical».

«Me sorprende mucho que haya tanta base en Andalucía hacia una formación política de esa naturaleza», dijo el presidente, para quien ese partido puede ser «flor de un día» y consecuencia del «desapego que tienen muchos ciudadanos y de lo cansados que están de este pim pam pum y de la confrontación permanente entre unos y otros2.

Sobre el proceso interno en el PSOE-A, expresó su «máximo respeto» y señaló que, cuando llegue el momento de las elecciones autonómicas, «confrontaremos ideas y proyectos y los ciudadanos andaluces volverán a optar».

De otro lado, Moreno admitió que le «incomoda» que le «coloquen en quinielas absurdas e hipotéticas» sobre un posible cambio en el liderazgo del PP. «Yo no estoy cómodo con que me coloquen en quinielas absurdas e hipotéticas», remarcó el presidente, apuntando que él estuvo una época política en Madrid y que eso «acabó»: «Yo tengo un compromiso en Andalucía que me ilusiona; mi familia vive en Andalucía, vivimos aquí todos, esta es mi tierra, es donde yo creo que puedo servir, y por tanto, esos debates a mí me generan mucha incomodidad».

Sobre la moción de censura que el PSOE y Jaén Merece Más (JM+) plantearán a primeros de año al alcalde de Jaén, Agustín González (PP), manifestó que, sin duda, es consecuencia «de una acción concreta» de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien de la «noche a la mañana, va a financiar un plan para el ayuntamiento, que está en una situación de quiebra».

Según Moreno, los recursos de todos los españoles no se pueden utilizar «con un objetivo político y aquí se han utilizado para desbancar al PP de la alcaldía de Jaén». En este sentido, planteó a Montero que la misma «generosidad» que va a demostrar con el Ayuntamiento de Jaén la demuestre con otros consistorios que tienen una situación económica complicada, como el de Jerez o el de Algeciras. «Hay 23 municipios gobernados por el PP o por el PSOE que están casi en quiebra técnica y yo lo que espero, deseo y quiero confiar es que el mismo plan que le van a plantear a Jaén se lo planteen al conjunto de ayuntamientos andaluces», aseguró.

Una mejoría «leve» de la atención primaria

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, aseguró que percibe una «mejoría leve» en la situación de la atención primaria de la sanidad pública y prevé que se siga rebajando el plazo de las citas durante 2025. En una entrevista con la Cadena Ser, Moreno manifestó que en la sanidad pública hay dos problemas que se tienen que «combatir»: Por un lado, la atención primaria, donde se ha hecho una «reforma para desbloquear aún más las agendas, hacerlas más flexibles y un compromiso para que en 72 horas podamos darle atención al paciente» y, por otro lado, las lista de espera quirúrgicas, que se están afrontando con «un autoconcierto, facilitando que los propios profesionales puedan operar fines de semana, y también con los conciertos exteriores».

Moreno se mostró seguro de que el plazo de las citas se va «a rebajar en el 2025 con la apertura de nuevas instalaciones sanitarias». «Ya ha habido mejoría y de hecho lo hemos notado en los sondeos de valoración que hacemos a los usuarios», indicó, señalando que se trata de una «mejoría, todavía leve» que arroja que «vamos por el buen camino y que vamos a resolver en gran medida ese problema».

No obstante, insistió en el problema que existe en toda España sobre la falta de médicos, con lo que es fundamental que el Gobierno central permita un aumento de las plaza de médicos internos residentes (MIR). El presidente defendió además que en la sanidad pública hay hoy más empleo que nunca y más «estabilización que nunca».