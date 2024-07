Juanma Moreno lleva al Supremo la parálisis de la Conferencia de Presidentes

Durante la pandemia, las reuniones fueron semanales. Desde entonces, las reuniones vienen siendo más esporádicas, al punto de que comunidades como Andalucía vienen reclamando este tipo de mesas para diferentes asuntos de importancia. El presidente de la Junta de Andalucía anunció que «Andalucía presentará en el Tribunal Supremo un recurso contra la inactividad del presidente del Gobierno, por incumplir su obligación de convocar la Conferencia de Presidentes». El mandatario andaluz abundó en que «hay problemas urgentes y no pueden aplazarse sin fecha por los intereses personales de Pedro Sánchez». Desde su creación, la Conferencia de Presidentes ha tenido 26 reuniones, la última en marzo de 2022.

El pasado mes de abril el presidente de la Junta de Andalucía avanzó que iba a enviar a Pedro Sánchez un requerimiento firmado por catorce presidentes autonómicos para que se convoque de manera inmediata la Conferencia de Presidentes. Moreno viene defendiendo que son muchos los asuntos a tratar y que la responsabilidad de los representantes de las comunidades autónomas es dar servicio a aspectos que son fundamentales en un Estado de Derecho como son la Educación, la Sanidad o la Dependencia, algo que está íntimamente ligado a la financiación autonómica y al principio de solidaridad interterritorial.

Moreno ya avanzó entonces que si no había respuesta buscaría otras fórmulas. «Espero y deseo, aunque cada vez confío menos que acceda y si no lo hace no tendremos otra alternativa que buscar fórmulas de carácter jurídico y administrativo para que se convoque la Conferencia de Presidentes que debía haberse convocado hace meses», señaló el presidente andaluz.

A la petición de Juanma Moreno se unieron entonces también otros barones del PP.

En enero, Moreno envió otra carta a Pedro Sánchez reclamando la convocatoria de la Conferencia de Presidentes para abordar las «necesidades» de los españoles y recordando que los presidentes del PP tienen mayoría para convocarla. El PP tiene 11 presidentes autonómicos pero con los presidentes de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla son 13 en total. El contexto en aquel momento era la preocupación por el pacto entre el PSOE con Junts para la investidura del candidato socialista.

Mayoría popular

Según el Reglamento de este órgano multilateral, creado en 2004 y en el que participan el presidente del Gobierno y los autonómicos, «la Conferencia será convocada por el Presidente del Gobierno, por propia iniciativa o a petición del Comité preparatorio o diez Presidentes de comunidades autónomas y ciudades con Estatuto de Autonomía» (artículo 4). También señala este documento, aprobado en 2022 en la última reunión en la isla de La Palma, que «se reunirá al menos dos veces al año», algo que no se viene cumpliendo.

En noviembre de 2023, Juanma Moreno remitió otra carta a Pedro Sánchez solicitándole una reunión urgente de los presidentes autonómicos.

Desde la Junta de Andalucía se indicó entonces que Pedro Sánchez tiene un «problema muy grande con la Conferencia de Presidente y es que, paradójicamente, los presidentes que no suelen acudir a ella son aquellos con los que pacta para mantenerse en la Moncloa» mediante reuniones «bilaterales».

En definitiva, la exigencia del presidente popular es que el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, «cumpla la norma».