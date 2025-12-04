Juanma Moreno prefiere unas elecciones andaluzas en "solitario" y espera revalidar la mayoría absoluta

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha expresado este jueves su deseo de convocar las elecciones autonómicas de 2026 en "solitario" y ha confiado en revalidar la mayoría absoluta que el PP-A obtuvo en los comicios de 2022, porque, de lo contrario, "sería un problema serio".

"Sería un problema serio porque perderíamos todo este marco de estabilidad que hemos tenido hasta ahora, no podríamos sacar unos presupuestos como los sacamos año a año, no podríamos, por ejemplo, organizar unas oposiciones o no podríamos sacar leyes", según Moreno, para quien, en definitiva, "Andalucía perdería credibilidad, estabilidad y saldría perjudicada".

En este sentido, ha manifestado, en una entrevista con Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, que él no piensa "ahora mismo en pactos", porque "queda todavía tiempo para las elecciones" y está confiado en "el sentido común de los andaluces" y que "apostarán por la estabilidad".

"Y esa mayoría de la estabilidad es la única que nos puede dar refugio en este mar de ruido, de bronca y de problemas que vivimos todos los días en distintos territorios", ha dicho el presidente de la Junta.

Ha recalcado que de lo que se siente más orgulloso de esta legislatura andaluza de mayoría absoluta del PP-A es de "la estabilidad y la serenidad que traslada Andalucía", frente al "mapa de inestabilidad" que se vive en otras comunidades o en el propio Gobierno de la nación.

"Y esa serenidad y estabilidad no solamente nos da crédito hacia afuera y nos genera además un liderazgo en el conjunto de España, sino que también nos permite vivir a los andaluces de una manera diferente al resto de España, de una manera mucho más serena sin tanto ruido", ha añadido el presidente.

Tras dejar claro que es "andalucista" y que defiende a Andalucía "por encima" de su partido y de "cualquier otra cosa", Moreno ha expuesto que le gustaría que esta comunidad tenga "las elecciones en solitario", pero que no tendría "ningún sentido" que si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convoca los comicios generales para marzo o abril, las andaluzas se desarrollen en pocos meses -tocan en junio de 2026-, por el "coste económico que suponen dos elecciones con esa cercanía en el tiempo".

Por tanto, ha insistido en que si Sánchez convoca elecciones para los primeros meses de 2026, hará "coincidir" las andaluzas con las generales, aunque le gustaría que los comicios autonómicos fueran "en solitario".

Juanma Moreno ha insistido que Sánchez tiene "razones de sobra" para adelantar las elecciones: "El gobierno está paralizado, no hay una mayoría social que lo apoye ni una mayoría parlamentaria" y el "propio presidente está acorralado por los casos de corrupción".

"Hay motivos de sobra para que disolviera de manera inminente las Cortes Generales y fuéramos a elecciones y que los españoles hablaran, pero yo creo que conociendo a Sánchez, como lo vamos conociendo todos, hará lo que más le interese a él y, en función de sus intereses personales, tomará una decisión", ha recalcado.

Sobre si cree que le puede pasar "factura", en las elecciones andaluzas, lo ocurrido en la Diputación de Almería con el 'caso Mascarillas', Moreno ha indicado que siente preocupación por la "corrupción de cualquier índole" y ha insistido en que su partido ha actuado "con contundencia plena".

"En cinco horas estaban expulsados del partido, en 48 horas habían presentado su dimisión y en cinco días hay un nuevo presidente del partido, un nuevo presidente de la diputación y un nuevo vicepresidente de la diputación", ha dicho Moreno, recalcando que su partido combate "la corrupción desde el minuto uno".

BALANCE DE LEGISLATURA

Respecto al balance que hace de la legislatura en este tramo final, Moreno ha señalado que el aspecto "más negativo" que podría señalar es la situación de un Servicio Andaluz de Andaluz, que nació hace más de 40 años "cuando había una cartera de servicios muy pequeña, cuando había 15.000 médicos en paro" o la población "era muy joven" y, ahora, en cambio, ha envejecido.

Por lo tanto, ese sistema de organización del Servicio Andaluz de Salud "tiene que ser renovado y mejorado y esa actualización", según ha admitido, tendría que haberla empezado hace "algunos años antes".

Ha puesto el acento en que hoy mismo se conoce que Cataluña ha iniciado un proceso de reforma su modelo sanitario para adaptarlo a las actuales circunstancias.

Moreno ha explicado que, con la ayuda de un comité de expertos, se está trabajando en un "modelo que tiene que ser flexible y mucho más transparente" y donde tienen que estar todos los datos "digitalizados", además de las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial.

La crisis en el cribado de cáncer de mama, a su juicio, ha puesto de manifiesto que las reformas en el sistema sanitario tienen que ser de mucho "más calado y de mucha más profundidad": "Es lo que vamos a hacer en lo que resta de legislatura y si los andaluces lo tienen a bien y si sigo de presidente, lo haremos en la siguiente".

Ha insistido en que, con el cribado de cáncer de mama, se ha producido un "error" que su gobierno, "desde el primer minuto", ha tratado de corregir y se ha puesto en marcha un plan de choque "que está funcionando", y se han "asumido responsabilidades".

Juanma Moreno ha pedido a los partidos de la oposición que no utilicen "el sufrimiento" de las mujeres afectadas ni datos "que no son correctos, que son falsos", para intentar "erosionar" a su gobierno, porque la sanidad es un tema "muy serio".

"Cuando ha habido un error, lo hemos rectificado y lo hemos solventado, pero lo que no se puede es estar introduciendo mentiras, faltando a la verdad o manipulando y tergiversando los datos, porque eso le hace un daño a nuestro sistema público de salud", ha expresado el presidente, para quien hay que tener "confianza plena" en los cribados y en el servicio andaluz de salud.

En cuanto a las acusaciones de la oposición sobre la privatización de la sanidad, Moreno ha manifestado que, actualmente, se está "muy por debajo de la tasa del porcentaje de conciertos con la sanidad que en la etapa socialista, dos puntos por debajo". "Somos el gobierno que menos gasto ha hecho en materia de conciertos", ha señalado Moreno, que ha pedido "rigor, que haya seriedad y que no le faltemos a la verdad a los ciudadanos".