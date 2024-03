Loles López: «La mujer del PP se define por la libertad»

La previa del 8M de 2024 será recordada por la polémica campaña del PSOE contra Juanma Moreno. La consejera de Inclusión, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, lamenta que el Día de la Mujer sea utilizado por la formación de Juan Espadas para romper cualquier posibilidad de consenso incluso para la lectura de un simple manifiesto en pro de la igualdad. «La mujer del PP se define por la libertad; sin respeto no alcanzaremos nuestro objetivo común», recalca la responsable de la materia en la Junta de Andalucía.

El grado de credibilidad del PSOE atraviesa por su etapa más baja. ¿Cómo interpreta una campaña tan hostil?

El PSOE ha decidido en este 8M dividir en vez de unir. La clave para conseguir la igualdad es la unidad, pero han decidido que políticamente les interesa la división y el enfrentamiento. Respeto las posturas políticas de cada uno, pero nunca puedes utilizar a la mujer, y menos en esta fecha, por un interés meramente político. Ésta es una fecha para hablar de la mujer, de sus logros, de sus reivindicaciones, de lo que queda por hacer, de las cualidades de la mujer y, en cambio, han utilizado la campaña para insultar a la mujer en general. Me resulta penoso. Es triste. Se creen con legitimidad para decirme si soy o no feminista y esa es la antítesis de la igualdad. Poniendo etiquetas nunca lo conseguiremos. Para los socialistas, Juanma Moreno es machista y Juan Espadas, el señor que ha sacado esta campaña, feminista.

¿Y cómo se ha llegado a eso?

Es de muy mal gusto dar la vuelta a un lema que unió a toda la sociedad por un hecho deleznable y repugnante. Creo que han decidido dimitir de la igualdad.

«La campaña es de muy mal gusto; pero son incapaces de pedir perdón y reconocer el error»

La campaña socialista se ‘sostiene’ con graves acusaciones como que el PP lleva cinco años machacando a las mujeres y les acusan de retrocesos en igualdad con el decreto de simplificación. Llegan a recriminar que en el 28F no hubiese Hijas Predilectas de Andalucía.

En el Parlamento rebatí una a una las falsedades, pero les da igual. No quieren celebrar el Día de la Mujer, han considerado que es el día para utilizar a la mujer. En mi primera intervención en la comparecencia parlamentaria expuse 35 medidas, muchas de ellas nuevas y muchas que los socialistas habían parado, como las comisiones provinciales de violencia de género. Hay que reconocer que fueron ellos quienes las crearon en 2013 pero no se celebraban. Y, por poner un ejemplo, el PSOE estuvo doce años sin reconocer a ninguna mujer como Hija Predilecta. Bajo la presidencia de Susana Díaz solo una obtuvo tal reconocimiento. En el asunto del decreto de simplificación, no es cierto que desaparezcan los informes de impacto de género. Hacienda tiene la obligación de realizar una evaluación continua. Las subvenciones estuvieron paradas un año, pero porque la Cámara de Cuentas emitió un informe demoledor que venía a decir que estaban dando ayudas a dedo. Hemos negociado las nuevas bases con las asociaciones de mujeres... Se les puede rebatir todo, pero les da igual porque tiran del mantra. Durante este Pleno tuve ocasión de debatir con cinco mujeres del PSOE y todas repitieron el mismo argumentario. El PSOE es incapaz de pedir perdón y reconocer que se ha equivocado. Pedro Sánchez reconoció que hubo un retroceso con la Ley del ‘solo sí es sí’, pero con la sentencia de Dani Alves han salido todas las ministras socialistas a decir que la ley funciona, cuando realmente tiene dos años menos de condena ‘gracias’ a la Ley. Ahí me di cuenta de que son incapaces de rectificar. Sánchez hizo esas declaraciones porque estábamos en campaña.

Loles López, en la previa del 8M de 2024 Kiko Hurtado

«He rebatido todas sus falsedades, pero le da igual; creen que es el día de utilizar a la mujer»

Recriminó a sus «compañeras» que se burlasen de otra mujer mientras hablaba en el Pleno.

Las llamo compañeras porque lo son, dejando a un lado la ideología política, pero yo para ellas no; yo soy el enemigo porque soy de otra ideología. No me dejaban hablar. Esa es la manipulación torticera de la igualdad. Ahí no hay respeto y sin respeto no hay igualdad.

Usted dijo que no hay que ser socialista para ser feminista. ¿Qué define a su juicio a la mujer popular o de derechas?

La libertad, la libertad para decidir sobre tu cuerpo, sobre tu forma de vestir, sobre tu forma de pensar, sobre tu forma de actuar... sobre todos los aspectos de tu vida. Ellas sostienen que para ser feminista hay que ser socialista. Su forma de entender la igualdad es que yo defiendo la igualdad si pienso como tú. Pero si pienso de forma diferente y creo en la libertad, entonces no soy feminista.

Las mujeres andaluzas se volverán a echar a la calle este 8M. ¿Qué mensaje les mandaría?

Dos ideas: la primera, el orgullo de ser mujer, que nadie nos lo quite; y la segunda, con la unidad conseguiremos la igualdad.

Algunos politólogos mantienen que si Pedro Sánchez sigue en el Gobierno es porque la mujer española no quería un PP gobernando con Vox. ¿Tiene Andalucía la oportunidad de generar un sello propio en igualdad?

Lo estamos haciendo. Hay tres cosas que suponen un sello propio en las políticas de la mujer en el PP. La primera, como decía antes, la libertad, que seamos libres en todos los aspectos; la segunda, la incorporación del hombre a la causa, porque esto no va solo de mujeres y el hombre no es el enemigo sino parte de la solución; y la tercera, seguir creando derechos y servicios como el de las ayudas a los menores huérfanos como consecuencia de la violencia machista. A mis compañeras del PSOE les mata la palabra libertad. Si para ser feminista tienes que ser de un partido político, eso no es feminismo. Ellas me ven como enemiga porque no pienso como ellas, yo las veo a ellas como mujeres y compañeras.

¿No le falta al PP abanderar más las grandes causas feministas?

Reconozco que ellas cogieron la bandera, pero me da mucha pena cómo la han terminado manoseando. Asuntos cruciales como éste tienen que ser de toda la sociedad. Son mucho de alzar la voz y nosotros de hacer cosas.

Pero es necesario identificar lo que se hace...

Pues mire, tienen a una consejera que ha dicho públicamente que está a favor del aborto, lo he estado siempre, y que prohibiría la prostitución.

¿Cuál es el siguiente gran paso del feminismo en su opinión?

Sin duda, la conciliación y la corresponsabilidad.

Con este ambiente de crispación parece imposible replantear un gran Pacto de Estado. ¿Cómo se pueden tender puentes?

He solicitado a la ministra una reunión para abordar estos temas y voy con la mejor intención del mundo porque creo que son asuntos que nos unen a todos. La conciliación y la corresponsabilidad son una necesidad y hay que dejar la ideología a un lado. Es muy necesario reconducir la situación. Me duele como mujer que el PSOE nos saque a pasear en momentos electorales o en otros como el 8M. Nos saca a pasear, y lo digo con la connotación machista de la frase, porque les interesa hacer ruido electoral. Que aparten eso, porque lo que estamos hablando vienen bien a todas las mujeres y a toda la sociedad. Es más que evidente que hay que evaluar el pacto de Estado contra la violencia de género. Tenemos nuevos tipos de violencia, como la ciberviolencia y las redes sociales. Tenemos que sentarnos porque todos queremos luchar contra lo que estamos viendo. Soy una mujer de mano tendida, no catalogo por ideologías.

Siempre dice que queda mucho por hacer, pero también hay datos positivos como que Andalucía se sitúa como la segunda comunidad con más mujeres en puestos de dirección.

Hemos reducido la brecha salarial en cinco puntos del 2018 al 2021, hemos reducido la tasa de paro femenino... Bruselas ha reconocido que Andalucía es una de las comunidades más avanzadas en igualdad cuando conté todo lo que estábamos haciendo.

Loles López, en el Parlamento andaluz Kiko Hurtado

"Tengo la tranquilidad de que en España el derecho al aborto está más que consolidado"

En Francia han introducido el aborto en la Constitución para blindarlo. ¿Qué le parece?

Tengo la tranquilidad de que en España ese derecho está más que consolidado. Lo que me importa realmente es que exista ese derecho y en España existe.

Andalucía ha pedido al Gobierno que impulse un pacto nacional por la conciliación que favorezca la igualdad de género. ¿Qué prepara la Consejería para lograr sus objetivos?

"En la manifestación estaré rodeada de compañeras sean del partido que sean, así las considero yo"

Estamos trabajando en la APP «Mujer presente y futuro» que va enfocada en el ámbito de la formación y el empleo. Estamos creando la marca de excelencia en igualdad para empresas, pero lo que más nos importe ahora es el pacto que queremos cerrar con la FAMP, porque los ayuntamientos son la administración más cercana al ciudadano. Un pacto por la conciliación y la corresponsabilidad, para que todas las administraciones pongamos medios. El objetivo es que los ayuntamientos sean agentes de conciliación.

Mañana -por hoy- coincidirá con «compañeras» en la manifestación...

Sean del PSOE, de Sumar o de Podemos estaré rodeada de compañeras, aunque ellas me puedan ver como enemiga.