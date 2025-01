La magia de los Reyes se adelantó a un 4 de enero histórico

En una búsqueda rápida en Google, el 4 de enero se celebra el Día Nacional del Espaguetti y el Día Nacional de las Trivialidades. Un 4 de enero nacieron Sir Isaac Newton, Tina Knowles y Louis Braille, entre otros. Desde un punto de vista católico se celebra la «liturgia de san Manuel González, santo sevillano, promotor incansable de la adoración eucarística y obispo que fue de Málaga y Palencia», explica el sitio oficial de la Catedral de Sevilla. Desde ayer, este día también será recordado por ser 2025 la primera vez para muchísimos municipios andaluces en los que la tradicional Cabalgata de Reyes Magos se adelantó 24 horas para evitar que la lluvia, asegurada según los pronósticos de la Aemet, y que Sus Majestades Melchor, Gaspar y Baltasar repartieran ilusión a los más pequeños... y a también a mayores.

[[H2:La incógnita entre pequeños y adultos: «¿Cuándo dejarán los regalos: mañana –domingo– o el lunes?»]]

Las últimas generaciones están viviendo o, mejor dicho, conviviendo con situaciones anómalas con relativa asiduidad. La pandemia del Covid ya fue una experiencia única. No hace muchos días, la amenaza de una DANA dejó a muchos andaluces en casa un día laborable, aunque luego no llovió ni una gota en la mayoría de territorios que permanecían en alerta roja... Mucho menos traumático que permanecer encerrados en casa durante días, por supuesto, fue salir a ver la llegada de los Reyes Magos un día antes de la cuenta. Porque Sus Majestades este año avisaron en Huelva, Cádiz, Sevilla, Córdoba y Jaén de que el agua es necesaria para acabar con la sequía y sus poderes mágicos no pueden ir contra un bien común como ese. Algo así explicaban ayer en Sevilla unos padres a sus hijos. En 106 años, el Ateneo no había optado por una decisión de este tipo por simple temor a una «mojada». Y la pregunta que la mayoría se hacía era: «¿Cuándo van a dejarnos sus regalos los Reyes: hoy o mañana?». No ha habido consenso al respecto. Ni siquiera dentro de una misma familia. «En casa de los abuelos son muy tradicionales, allí los Reyes solo van el 6 de enero, el Día de la Epifanía; pero yo creo que a los niños en casa algo llegará antes».

[[H2:En muchos domicilios ya han bautizado el día de hoy como el «5 de enero de reflexión»]]

El día de hoy quedará bautizado en muchos domicilios andaluces como «el 5 de enero de reflexión», como si de la previa a unas elecciones electorales se tratase. Porque, ¿qué pensarán hoy esos niños cuando sepan que a algunos de sus amigos ya les han traído los juguetes? Controversia al margen, la realidad es que niños y mayores se echaron a la calle.

En Sevilla, el alcalde, José Luis Sanz, defendió la «decisión valiente» de adelantar la salida de la tradicional cabalgata para eludir las lluvias. La ciudadanía pudo «disfrutar sin lluvia de la mejor cabalgata del mundo», cuando la realidad era que «los partes (meteorológicos) que había sobre la mesa hacían presagiar un 5 de enero bastante negro».

No hubo que lamentar incidentes de gravedad en cortejos cada vez más grandes y llamativos

Fue un sentimiento generalizado en las grandes ciudades que se decantaron por esta opción. En todos los casos cabe destacar el esfuerzo realizado, porque un evento de tales características implica un gran «despliegue» de servicios municipales para garantizar la seguridad y movilidad en uno de los días más bonitos del año.

No hubo que lamentar incidentes de gravedad, lo cual, con desgraciados antecedentes en la memoria es una gran noticia.

En Cádiz se ha activado incluso el aviso amarillo por lluvias de hasta 40 litros en doce horas

Para los más incrédulos respecto al tiempo, solo recordar que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por lluvias para este 5 de enero en gran parte de la provincia de Cádiz, con precipitaciones que pueden alcanzar los 15 litros por metro cuadrado en una hora. La agencia pública, que ha señalado que estos avisos se prolongarán hasta el día de Reyes, ha trasladado también que no se descarta alcanzar en Grazalema los 40 litros por metro cuadrado en doce horas. La previsión motivó el adelanto de la Cabalgata de Reyes al 4 de enero en Cádiz capital, así como en otras localidades. Esta decisión también se ha tomado en capitales de provincia como Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla.

Madruga Málaga; sin cambios en la zona oriental

►El Ayuntamiento de Málaga decidió adelantar a la mañana de hoy la celebración de la Cabalgata de Reyes, en lugar de celebrarse por la tarde como es habitual, debido a las previsiones meteorológicas adversas. Los Reyes saldrán a las 11.30 horas desde la Alcazaba, visitarán el Ayuntamiento a las 12.00 horas y está previsto que la cabalgata comience a las 12.30 horas. Se mantendrá el recorrido inicialmente previsto. Otros ayuntamientos de la provincia como los de Antequera, Estepona, Marbella, Mijas, Torremolinos y Nerja optaron por adelantarla a ayer. Por su parte, Granada está ya preparada para recibir a los Reyes Magos, que llegarán a la ciudad desde el monumento de la Alhambra por la mañana. La alcaldesa ha realizado a los tres Reyes de Oriente la encomienda de repartir entre los niños y niñas de Granada más de 16.000 kilogramos de caramelos. Por último, la ciudad de Almería mantendrá su día habitual, aunque con algunos cambios en su recorrido y horario.