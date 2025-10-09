Mueren dos personas en un accidente de motocicleta en Málaga

Los dos ocupantes de una motocicleta han fallecido este jueves en un accidente de tráfico que se ha producido en la MA-21 de Málaga.

El suceso se ha producido a las 6:55 horas en la avenida de Velázquez, cuyos tres carriles en sentido Torremolinos están cortados, ha informado el Ayuntamiento.

La Policía Local se encuentra en la zona.