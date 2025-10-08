Nueve detenidos que robaban coches de lujo en Marbella e Italia

Nueve personas han sido detenidas por su implicación en el robo de más de un centenar de vehículos de alta gama valorados en al menos tres millones de euros, en una operación coordinada por Italia, España y Bélgica que ha logrado desmantelar una red criminal especializada en el hurto de coches híbridos y deportivos de lujo en varios países europeos.

La red, compuesta principalmente por ciudadanos moldavos y de habla rusa, operaba con un alto nivel de especialización y una precisión de tipo militar, según han informado a EFE fuentes cercanas a la investigación.

Actuaban presuntamente en Italia y en Marbella (Málaga), donde localizaban coches de lujo, especialmente en eventos de alto nivel donde sabían que habría propietarios de deportivos de lujo, para sustraerlos con equipos electrónicos que neutralizaban sistemas de alarma y GPS.

De las pesquisas se desprende que posteriormente falsificaban documentos y matrículas con calidad profesional, para evitar el rastreo y enviaban los vehículos o sus piezas -carrocerías, baterías y componentes mecánicos- a mercados ilegales fuera de la Unión Europea a través del puerto de Amberes (Bélgica).