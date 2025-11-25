Moreno llama a "no normalizar ninguna expresión de violencia que puedan sufrir las mujeres"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha hecho este martes 25 de noviembre, con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, un llamamiento para "no normalizar ninguna expresión de violencia que puedan sufrir las mujeres". Moreno se ha pronunciado de este modo en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, recogido por Europa Press, que acompaña del vídeo de la campaña institucional de la Junta de Andalucía con motivo del 25N con el lema 'No niegues, no normalices, no disculpes'.

"La violencia machista mata, atemoriza, destroza familias y deja a menores huérfanos el resto de su vida. No normalicemos ninguna expresión de violencia que puedan sufrir las mujeres. Andalucía está al lado de las víctimas y sigue trabajando en su protección", ha asegurado el jefe del Ejecutivo andaluz.

Moreno presidirá este martes a las 18.00 horas en el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía, el acto institucional conmemorativo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.