Moreno ve más cerca una repetición electoral en Cataluña

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, ha opinado este martes que "tiene pinta" de que puede haber una repetición electoral en Cataluña tras la elección, este pasado lunes, de Josep Rull (Junts) como presidente del Parlamento, y en un contexto en el que el líder del PSC, Salvador Illa, que ganó las elecciones del pasado 12 de mayo, "no habla con nadie", y en el que el expresidente de la Generalitat y líder de Junts Carles Puigdemont "tiene el mando en España y en Cataluña".

Son ideas que Juanma Moreno ha trasladado en una atención a medios en Madrid a su llegada a la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP en la que, a preguntas de los periodistas, ha opinado que Illa "lo tiene muy complicado" para ser investido presidente de la Generalitat "viendo lo que ha sucedido" este lunes con la constitución del Parlamento.

"En el momento en que el señor Puigdemont ya ha colocado una pieza clave, como es el presidente del Parlamento", tras "un pacto de independentistas, la cosa se pone muy complicada", ha comentado el líder del PP-A, quien ha agregado que le "sorprende cómo lo está organizando el PSC y cómo lo está haciendo Illa, que no habla con nadie". "Al final, lo que estamos viendo es que, una vez más, Puigdemont se está haciendo con el control de la situación política en Cataluña, lo cual es terrible, negativo para Cataluña, para España" y para el propio Salvador Illa, que "ganó las elecciones en Cataluña", según ha continuado reflexionando Juanma Moreno.

A la pregunta de si habrá repetición electoral en Cataluña, el presidente de la Junta de Andalucía ha respondido que "tiene pinta de ello". "Si no se ponen de acuerdo, si no se busca una alternativa, si el señor Illa no empieza a moverse de una manera rápida, pues puede haber repetición electoral", ha agregado. oreno ha insistido en señalar que quien "tiene el mando, ahora mismo, otra vez, es el señor Puigdemont", de quien el presidente andaluz ha agregado que ahora mismo tiene "doble mando", ya que lo tiene "en España y en Cataluña".

Tras ello, el líder de los 'populares' andaluces ha apuntado que la situación es "difícil" para el candidato socialista, porque "si el PSC entrega la presidencia de la Generalitat a Puigdemont, el PSC desaparece de Cataluña", y "eso lo sabe el PSC", mientras que "si el PSC no le entrega la presidencia a Puigdemont, el que puede desaparecer es el señor Sánchez", ha añadido Juanma Moreno en referencia al presidente del Gobierno. En ese punto, el dirigente andaluz ha señalado que la legislatura actual en España está siendo "prácticamente agónica, no tiene viabilidad, y por eso creemos que lo mejor en una circunstancia como esta es acudir a las urnas" en el país, "a pesar de que los ciudadanos están ya un poco hartos de urnas, porque llevamos muchos procesos electorales, pero acudir a las urnas y que sean los ciudadanos los que aclaren el presente y el futuro de España".

"Y eso sólo lo puede hacer el señor Sánchez sacando a España del embolado en el que nos ha metido por mantenerse un año artificialmente en el poder, como lleva desde las últimas elecciones del 23 de julio que perdió frente a Alberto Núñez Feijóo", ha concluido Juanma Moreno.