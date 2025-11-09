Moreno pide rebelarse contra las "mentiras de la izquierda" sobre la privatización de los servicios públicos

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante su discurso de cierre en el XVII Congreso Autonómico del PP-A, enarboló de nuevo la bandera de los servicios públicos y pidió a su partido que se rebele contra las "toneladas de mentira" de la izquierda sobre la "privatización" de la sanidad. Prácticamente a la misma hora, la izquierda apoyaba las manifestaciones de los sindicatos CCOO y UGT y la coordinadora de las Mareas Blancas en Andalucía para "exigir el mantenimiento de una sanidad pública de calidad para toda la ciudadanía".

Los convocantes, sin el apoyo de los sindicatos más representativos de la sanidad pública en la comunidad, como Satse y Csif, señalan que "la sanidad andaluza atraviesa una grave crisis, marcada por un deterioro generalizado y planificado, que se manifiesta en escándalos como los errores del programa de detección precoz del cáncer de mama, con consecuencias graves para muchas mujeres", aseguran epara justificar las manifestaciones.

Moreno tiró de datos y pidió a su partido que se encargue de trasladarlos a todos los rincones. Ha destacado la inversión sanitaria "récord" para 2026, con 16.265 millones de euros, lo que supone un aumento del 65% respecto a 2018. Igualmente, ha insistido en uno de las estadísticas que más repiten en su partido en las últimas semanas: en 2025, el gasto sanitario por habitante en Andalucía alcanzó los 1.765 euros, frente a un promedio estatal de 1.757 euros, según recoge el Informe de Recursos Económicos del Sistema Nacional de Salud publicado por el propio Ministerio de Sanidad en agosto de este año. Es la primera vez que Andalucía se sitúa por encima de la media desde el año 2002, cuando se comenzaron a recopilar estos datos.

De cara a las elecciones, el presidente de la Junta de Andalucía insistió en una de las claves de la que será su campaña: todos los partidos de la oposición, desde la izquierda a la derecha, trabajan para acabar con el Gobierno del PP. Por ese motivo, pidió a todos que se "dejen la piel" en lograr revalidar una mayoría suficiente, frente a esa unión temporal de electoral (UTE) de los partidos de la oposición que quieren acabar con la estabilidad que existe en esta comunidad y "hacer caer" su gobierno.

Y los andaluces tienen derecho a saberlo; deben saber que existe una confluencia populista que quiere convertir a Andalucía en un campo de batalla, de barro y de polarización, una unión temporal electoral de todos los grupos de la oposición para cortar el cambio en Andalucía", ha manifestado.

Por último, a modo de conclusión del Congreso, pidió a su partido salir con tres cosas claras del cónclave: que el Gobierno, "con más luces que sombras", está "mejorando esta tierra"; "que este presidente y este Gobierno nos vamos a dejar la piel para que Andalucía sea la líder de España"; y que "estéis preparados porque España no se puede permitir ni un minuto más el disparata que vive este país y hay que estar preparados para ganar las próximas elecciones generales en beneficio de España y Andalucía".

"Solo hay una alternativa sensata, el PP", ha finalizado. El ciclo electoral arrancará el 21 de diciembre en Extremadura y se acelerará en 2026. Las estrategias paracen claras.