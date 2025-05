La mujer de Espadas ascendió en la Faffe «de manera arbitraria»

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha remitido un nuevo atestado al juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, que investiga delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en relación con las presuntas irregularidades en la contratación de 85 personas en la extinta fundación Faffe (siglas de Fundación Fondo Andaluz de Formación y Empleo), en el que apunta que Carmen Ibanco García, mujer del portavoz del PSOE en el Senado y ex líder de los socialistas andaluces Juan Espadas ascendió «de manera arbitraria». El «caso ERE» iba de compra de voluntades y «criaturitas» y el «caso Faffe» de nepotismo y unos grados de impunidad entre los altos cargos socialistas al punto de gastar fondos de una fundación supuestamente creada para ofrecer oportunidades a los parados –en una de las regiones con mayor desempleo de España– en prostíbulos, simulando incluso la devolución de estos fondos.

El atestado, de 719 folios, viene precedido de uno previo analizando miles de correos internos relacionado con la contratación de afines al PSOE, llegando a reproducirse en alguno de ellos la palabra «enchufes». La mujer de Espadas, licenciada en Filosofía y Ciencias Sociales y que en la Instrucción se acogió a su derecho a no declarar, señaló en la comisión de investigación celebrada en el Parlamento que entró en la fundación «en un día» tras enviar su currículum después de ver un anuncio en un periódico, además de que trabajaba con WordPerfect en lugar del Hermes que se usaba en la administración. Los diputados concluyeron que había un contubernio socialista y que el PSOE utilizaba la Faffe como «agencia de colocación». El nuevo informe apunta que aunque se publicó en prensa el anuncio, como ella declaró, Ibanco remitió directamente el 27 de enero de 2007 su currículum por correo al director de Recursos Humanos de la Faffe. Los agentes ven indicios de que esto «pudiera denotar, a priori, la privilegiada posición que de partida poseía la investigada frente al resto de los interesados en las diferentes ofertas de trabajo». Según la UCO, no se mencionaba en la oferta el envío del correo aunque, a diferencia de otros casos, en esta ocasión la Faffe «sí habría cumplido con el primer requisito previo referente a la publicación de una oferta genérica publicitada en periódicos, a diferencia de la mayoría de los expedientes de contratación estudiados». Se presentaron cinco personas y fueron contratadas todas. La única prueba era una «entrevista personal» y de las 13 fases del proceso de selección tipo de la Faffe «sólo hay constancia de haber realizado hasta la cuarta fase (preselección de los currículos), no habiéndose encontrado ninguna referencia al cumplimiento ni desarrollado del resto».

Carmen Ibanco fue contratada el 1 de febrero de 2007 con la categoría de Técnico Nivel E y un sueldo bruto de 1.783,81 euros mensuales. A comienzos de 2009 pasó a ser Técnico de nivel D. Según la UCO, « se produjo una promoción profesional interna de la que documentalmente no existe constancia alguna, ni de la convocatoria, ni del nuevo proceso de selección». «No sólo habría sido beneficiaria de una contratación que no se habría ajustado a la normativa vigente, sino que también se habría beneficiado de un ascenso en su categoría laboral, con la correspondiente mejora salarial, sin haberse llevado a cabo el proceso de selección correspondiente», señala el informe. El atestado apunta a que la remisión directa de su currículum al director de Recursos Humanos de la Faffe «pondría de manifiesto la posición ventajosa con la que partía la investigada».

La UCO analiza las 85 contrataciones de la Faffe en base a la denuncia del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), donde aparecen los nombres y el supuesto «criterio de contratación» por afinidad al PSOE. El ente existió entre 2003 y 2011, con la Junta bajo mandato socialista, cuando fue disuelto e integrado en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), que absorbió su estructura.