El nuevo argumentario de Sánchez en Andalucía: "Montero dará carpetazo al régimen de Moreno Bonilla"

El secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, ha considerado que del congreso regional del partido previsto en febrero saldrá un PSOE-A "más potente y unido", con capacidad para "dar carpetazo" al gobierno de Juanma Moreno. Así lo ha indicado este martes en rueda de prensa para analizar el citado proceso orgánico, sobre el que ha recalcado que las primarias "son el pistoletazo de salida para que el PP abandone la Junta de Andalucía".

"En el PP se han puesto muy nerviosos y tienen razón en estar preocupados porque, si algo ha quedado claro ya, es que estas primarias van a suponer el principio del fin de Moreno Bonilla y del PP en Andalucía", ha afirmado. Reyes ha señalado que "la grandeza de este proceso de democracia interna" del PSOE para elegir a su secretario general "tiene muy desquiciados a los responsables del PP", puesto que "el propio Moreno Bonilla ha mandado a todos sus voceros a arremeter contra el PSOE", a "insultar, descalificar y atacar".

A su juicio, esto es así porque en los 'populares' saben que de este congreso regional "va a salir un PSOE de Andalucía más fuerte, más potente y más unido, un PSOE ganador con capacidad para recuperar la confianza de la ciudadanía y para dar carpetazo al régimen de Moreno Bonilla".

"Estas primarias son el primer capítulo de un nuevo ciclo que va a suponer el fin de la derecha y el regreso de una presidencia socialista a la Junta de Andalucía. El PP tiene los días contados, han empezado a sonar las alarmas y por eso han soltado todo su armamento para ladrar y morder", ha dicho Reyes.

En este sentido, ha apuntado que la "reacción" del PP confirma que el PSOE va por el camino correcto, por lo que ha animado a la militancia "a volcarse en estas primarias" y en el debate y presentación de enmiendas a la ponencia marco regional.

"Nuestros militantes tienen que participar activamente en este proceso, es el momento de que hablen, aporten, propongan y decidan, es el momento de contribuir a levantar el proyecto político que los andaluces están esperando para acabar con estos años de la derecha. Lo mejor que le puede pasar a Andalucía es que vuelva a haber un gobierno de izquierdas en la Junta", ha declarado.

Al hilo, ha defendido que los andaluces "están pidiendo una alternativa potente" a Moreno y que el PSOE está en condiciones de presentarla. Un partido que, según ha añadido, "va a asumir la tarea histórica de iniciar la recuperación de todo los derechos y servicios públicos que Moreno Bonilla está derrumbando en Andalucía en materia de sanidad, educación o dependencia".

El dirigente socialista ha subrayado, además, que se trata de "un proceso de democracia interna ejemplar" y que el PSOE es "un referente de funcionamiento democrático". De este modo, a las primarias se han presentado "las personas que así lo han querido" y están desarrollando su campaña de recogida de avales en un proceso libre. Al respecto, ha recalcado que los afiliados podrán manifestarse por la vía de los avales, en primer lugar, y de los votos, llegado el caso en segundo lugar. "El presente y el futuro de este partido lo deciden sus militantes", ha apostillado.

Por otra parte, a preguntas de los periodistas, Reyes ha reiterado que la vicesecretaria general del PSOE y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, "es una gran candidata". Ha matizado, no obstante, que, al igual que el otro precandidato, el catedrático de la Universidad de Sevilla de Luis Ángel Hierro, está en la fase de recogida de avales "para pasar a candidatos". "Creo que mientras no sea secretaria general, María Jesús no va a actuar en esa línea de hablar con uno y con otro. Creo que los tiempos y el respeto a la militancia es la que es y, si hay algo que tiene María Jesús, además de capacidad de trabajo y de compromiso con Andalucía y con este partido, es el respeto a nuestra organización y a su militancia", ha destacado.

Cuestionado por posibles demandas del socialismo jiennense, ha recalcado que "nunca" ha "exigido nada a ningún secretario general del PSOE de Andalucía" y lo que ha hecho es poner a disposición de cada líder "toda la militancia de la provincia".

"Más de 5.500 afiliados al partido, un número importante de compañeras y compañeros con experiencia, con capacidad demostrada a lo largo de todos estos años y con un banquillo increíble para estar disponible para cualquier tarea que necesiten la cooperación y colaboración de militantes socialistas de la provincia de Jaén", ha asegurado.