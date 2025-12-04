Una operación antidroga se salda con 25 detenidos en cuatro provincias andaluzas

Una operación antidroga llevada a cabo por la Guardia Civil se ha saldado con la detención de 25 personas en las provincias de Jaén, Málaga, Granada y Almería como presuntas autoras de los delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

El origen de la operación se remonta a principios de 2025, cuando los agentes identificaron una vía de entrada de cocaína en la provincia de Jaén, según ha informado este jueves la Subdelegación del Gobierno de esta provincia.

Las investigaciones determinaron que la droga era introducida en la provincia de Jaén por un individuo natural de Linares (Jaén) pero afincado en Marbella (Málaga), quien contaba con una amplia red de contactos utilizada para el tráfico de estupefacientes.

La labor de la Guardia Civil, además de neutralizar la distribución de drogas, se ha centrado en desarticular la cúpula de la organización y bloquear su estructura financiera, con el objetivo de detener a los responsables de la logística y el blanqueo, así como incautar las sustancias y recuperar los bienes procedentes de su actividad delictiva.

En el marco de la llamada operación Tucis, la Guardia Civil desplegó un amplio dispositivo operativo el pasado 19 de noviembre en las provincias de Jaén, Málaga, Almería y Granada, que se han saldado con 25 personas detenidas y el registro de 40 inmuebles utilizados como viviendas, centros de custodia, enclaves de distribución y espacios de ocultación.

Durante los registros, fueron intervenidos más de 15 kilogramos de cocaína, 821,82 gramos de hachís, 146,87 gramos de marihuana, 122.810 euros en efectivo, dos armas de fuego cortas y munición del calibre 9 mm Parabellum, así como útiles para la manipulación de droga, documentación económica y diversos efectos vinculados a la actividad delictiva.

Asimismo, para atacar la estructura financiera de la organización, fueron intervenidos judicialmente bienes por un valor total de 2.254.000 euros. Entre los activos sujetos a la medida judicial, se incluyen 11 inmuebles, 14 vehículos y 90 cuentas bancarias, presuntamente adquiridos con los beneficios ilícitos de la actividad criminal.

Ingreso en prisión de 17 de los detenidos

La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión provisional de 17 de los detenidos, dada la gravedad de los hechos investigados y la peligrosidad de la organización desarticulada, tratándose en su mayoría de individuos reincidentes, previamente investigados por tráfico de drogas.

La investigación ha puesto al descubierto una organización criminal jerarquizada y consolidada en el tiempo, cuyo funcionamiento se articulaba a través de una dirección encargada de coordinar, tanto a los integrantes dedicados al traslado interprovincial de cocaína como a los responsables de su distribución.

Todos ellos gestionaban el aprovisionamiento de puntos de venta en su área de influencia y la recogida del dinero procedente del tráfico de drogas.

En la provincia de Jaén, principal destino de la droga intervenida, la red mantenía infraestructuras dedicadas al abastecimiento de puntos de venta de droga con elevada actividad en las localidades de Baeza, Linares, Mancha Real, Úbeda, La Carolina, Estación Linares-Baeza, Arjonilla y Torredonjimeno.

De forma complementaria, la organización disponía de depósitos de droga en inmuebles situados en las provincias de Granada y Málaga, que eran utilizados como bases de almacenamiento, preparación y custodia de la sustancia, antes de su distribución hacia los distintos puntos operativos.

La red desarticulada se encuadra en el nivel más alto de la delincuencia organizada ligada al narcotráfico, combinando tráfico de cocaína a gran escala y blanqueo de capitales. El análisis criminal estima que la organización introducía más de 30 kilos de cocaína al mes en la provincia de Jaén, lo que evidencia su elevada capacidad operativa.

Para proteger esta actividad ilícita, el entramado contaba con recursos tecnológicos avanzados y armamento. La incautación durante los registros de armas de fuego cortas y munición en condiciones de uso inmediato confirma la peligrosidad de la organización, que disponía de una capacidad de respuesta violenta proporcional a su fuerte implantación territorial y recursos logísticos.

Esta convergencia de narcotráfico, tenencia de armas, poder económico y sofisticación operativa configura una estructura criminal de máxima peligrosidad, con capacidad real para generar un importante impacto en la seguridad ciudadana y la salud pública.

La operación ha sido llevada a cabo por las Comandancias de la Guardia Civil de Jaén y Málaga, bajo la dirección del Tribunal de Instancia de Úbeda número 1 y la Sección Territorial de la Fiscalía de Úbeda (Jaén). Las diligencias permanecen abiertas y no se descartan nuevas actuaciones.