Oposiciones a la Policía: "Resulta inadmisible que minutos después de finalizar, determinadas academias publiquen el examen, las respuestas y estadísticas"

Desde la Secretaría Federal del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Andalucía denunciaron públicamente su "más profundo malestar y preocupación por la situación que, una vez más, se ha repetido en la jornada de hoy con motivo de la celebración de las pruebas de oposición para el ingreso en la Escala Básica del Cuerpo Nacional de Policía". "Resulta inadmisible y una auténtica tomadura de pelo para miles de opositores que, apenas unos minutos después de finalizar el examen, determinadas academias -entre ellas Jurispol, supuestamente conformada por miembros del propio CNP- publiquen el examen completo, las respuestas correctas y estadísticas detalladas sobre la prueba", señaló el SUP a través de un comunicado firmado el secretario Federal del SUP en Andalucía, Ángel Becerra.

"Este hecho, que se repite convocatoria tras convocatoria, pone en entredicho la igualdad de oportunidades, la transparencia y la limpieza del proceso selectivo, y genera una enorme frustración y sensación de indefensión entre quienes dedican años de esfuerzo e ilusión para acceder a la Policía Nacional", señaló el SUP.

"Lo más grave es que desde la Dirección General de la Policía (DFP) no se adopta ninguna medida para aclarar esta situación ni garantizar la integridad del proceso. Esta pasividad resulta incomprensible y sólo puede entenderse si existe algún tipo de interés o connivencia en lo que parece una práctica institucionalmente tolerada", añadió la plataforma sindical.

"Desde el SUP exigimos a la DFP una investigación inmediata y exhaustiva para esclarecer cómo es posible que determinadas entidades tengan acceso a esa información en tiempo récord, así como la adopción de medidas que impidan que se sigan vulnerando los principios básicos de igualdad, mérito y capacidad que deben regir en cualquier oposición pública", señala el comunicado del SUP. "Los opositores merecen respeto. No se puede seguir jugando con su esfuerzo, su dinero y su futuro", concluyó la plataforma sindical.