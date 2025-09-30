El SUP denuncia el incumplimiento en las comisiones de servicio de la Unidad Adscrita de Andalucía

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) denuncia el "grave perjuicio ocasionado por la Dirección General de la Policía al incumplir el compromiso firmado para la cobertura de plazas en comisión de servicio en la Unidad Adscrita de Andalucía".

"Aunque la Dirección General aprobó y firmó dichas comisiones, ahora se niega a enviar a los funcionarios que debían incorporarse, dejando a la Unidad en una situación crítica", señala el sindicato policial. "Esta decisión refleja, una vez más, el desprecio hacia los policías andaluces y hacia la ciudadanía que depende de sus servicios", continuó el SUP.

"La falta de personal en la Unidad Adscrita es insostenible: existen compañeros que no pueden disfrutar de sus vacaciones o permisos porque no hay efectivos suficientes para garantizar la operatividad mínima", añadió la plataforma sindical a través de una nota. En palabras de Ángel Becerra Corchado, secretario federal del SUP, “la Dirección General de la Policía ha firmado unas comisiones que, en la práctica, no cumple. Con ello condena a la Unidad Adscrita de Andalucía a seguir bajo mínimos, menospreciando a los policías que trabajan allí y a los andaluces a los que servimos. No se puede jugar con los derechos laborales de los compañeros ni con la seguridad ciudadana”.

El SUP exige a la Dirección General que cumpla de inmediato con lo firmado, incorpore a los funcionarios comprometidos y dote a la Unidad Adscrita de "los recursos humanos necesarios para garantizar un servicio digno y eficaz".