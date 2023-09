La periodista condenada por revelar secretos del caso Laura Luelmo pide su absolución

La periodista onubense condenada a dos años de prisión por un delito de revelación de secretos por el caso del asesinato de Laura Luelmo en diciembre de 2018 ha reclamado ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) su absolución al entender que la ampara el derecho a la libertad de información. Así se recoge en el recurso de apelación que contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Huelva ha interpuesto ante el alto tribunal, al que ha tenido acceso EFE, en el que esgrime varios motivos, entre ellos vulneración de la libertad de información, vulneración del derecho a la presunción de inocencia, error en la calificación de los hechos declarados probados y vulneración del derecho fundamental a la defensa.

La Sentencia impugnada, señala el escrito presentado por la defensa, es "una genuina novedad en nuestra jurisprudencia", ya que "por primera vez en nuestra historia democrática una periodista ha sido condenada por un delito de revelación de secretos por utilizar información procedente de un procedimiento judicial para redactar varios artículos periodísticos sobre un crimen atroz que suscitaba la atención y el interés de todo el país". "Esta casuística es un claro indicio de que la conducta enjuiciada no tiene encaje en el delito de revelación de secretos y, en todo caso, estaría amparada por la libertad de información; y ello, sin perjuicio de que los eventuales excesos en el tratamiento informativo pudieran dirimirse ante la jurisdicción civil", indican.

Entiende la representación legal de la periodista que los hechos objeto del procedimiento "no pueden merecer reproche penal", ya sea porque "no existe un apoderamiento ilícito de información" conforme a las exigencias de la ley, porque "un sumario no puede ser considerado fichero o registro" a los efectos de ella, o porque, en última instancia, en el ámbito penal debe operar "con total amplitud" la circunstancia eximente de responsabilidad criminal de obrar en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo".

De ahí que se solicite la anulación la sentencia de instancia y el dictado de otra que absuelva a la periodista por el delito de revelación de secretos por concurrir en su caso la circunstancia eximente completa de responsabilidad criminal consistente en el ejercicio de un derecho, la libertad de información.