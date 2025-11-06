Podemos Andalucía inicia su proceso de primarias con la preinscripción de candidaturas

Podemos Andalucía ha publicado este jueves su calendario, protocolo y reglamento para el proceso de primarias, con lo que arranca la preinscripción de candidaturas para concurrir a las próximas elecciones regionales de 2026, sin aclarar todavía si lo hará en solitario o volverá a apoyar la coalición Por Andalucía.

Según han comunicado desde la formación 'morada', este jueves también se crearán la comisión técnica y el comité electoral que regirá que este procedimiento de primarias funcione correctamente, y se ha abierto también el plazo de preinscripción de las candidaturas que deseen concurrir, que finalizará el domingo.

Dichas precandidaturas se publicarán el lunes, día en el que también se abrirá el proceso para realizar subsanaciones iniciales, mientras que el miércoles y el jueves de la próxima semana será el momento de pedir y conceder avales personales y colegiados que culminará con la publicación oficial de las candidaturas individuales el viernes, 14 de noviembre.

Las listas y candidaturas se publicarán provisionalmente el martes, 18 de noviembre, y tras el correspondiente periodo de subsanación, su publicación definitiva será el viernes, 21.

La campaña arrancará el 22 de noviembre y se alargará durante toda la semana, mientras que los militantes de la formación podrán votar por su candidatura preferida desde el domingo, 23, de forma telemática en la forma que habilitará Podemos para ello.

Los resultados de ese proceso de primarias se conocerán el 29 de noviembre, momento en el que se proclamará la candidatura que concurrirá a los comicios andaluces.

Podemos apoyó en la pasada cita con las urnas, en 2022, a la coalición Por Andalucía, que está conformada por Izquierda Unida, Más País Andalucía (ahora Movimiento Sumar), Iniciativa del Pueblo Andaluz, Equo y otras formaciones.

Esta coalición ya ha registrado su marca en el Ministerio del Interior con la intención de volver a concurrir a las urnas, si bien en esta ocasión Podemos todavía no ha aclarado si finalmente volverá a apoyar o a participar más activamente en esta unión electoral, que ya ha confirmado las candidaturas para liderarla de Ernesto Alba por IU; Esperanza Gómez por Sumar, y José Antonio Jiménez por Iniciativa del Pueblo Andaluz