Protesta contra el "maltrato legalizado" de los burro-taxis de Mijas

Una treintena de personas se ha concentrado este domingo en Mijas (Málaga) en una acción convocada por el Partido Animalista PACMA para protestar por el "maltrato legalizado" que supone el mantenimiento del servicio de burro-taxis en esta localidad. En el acto, con el lema ¡Corta su cuerda!, la vicepresidenta de PACMA y candidata a la alcaldía de Mijas en las próximas elecciones municipales, Cristina García, ha leído un manifiesto en el que ha criticado la "explotación sistemática de unos animales tan nobles como los burros". Ha asegurado que "Andalucía es conocida mundialmente por sus tradiciones crueles con los animales y Mijas es un gran referente de ello".

Respecto al origen de los burro-taxis, ha recordado que a comienzos de los años 60 algunos trabajadores mijeños que regresaban a sus casas en sus burros eran requeridos por los visitantes, primero para hacerles fotos y después para dar una vuelta montados en ellos. "No tardaron mucho en descubrir que las propinas que obtenían de esa manera superaban a sus salarios", ha indicado García, que ha lamentado que "más de 60 años después, parece que no ha pasado el tiempo por Mijas". En este sentido, ha asegurado que "todo continúa igual o incluso peor, porque lo que antes se hacía de forma puntual y esporádica, ahora es un maltrato legalizado".

Ante esta situación, ha instado a "evolucionar", porque "ya no hay justificación para seguir explotando a los burros", y ha emplazado a los arrieros a buscarse "un empleo digno y propio del siglo XXI". También se ha dirigido a los turistas, a los que les ha pedido que no sean "cómplices de este maltrato", pues "estos animales son esclavos".

Al Ayuntamiento de Mijas le ha recordado que hace un año tuvieron una reunión en la que les "prometieron infinidad de mejoras, pero no se ha hecho nada", y ha instado a su alcalde, Josele González, a que haga del municipio "un modelo de turismo sostenible, responsable y amable con los animales". "No permita que se nos conozca en el mundo entero por explotar a estos nobles animales", ha reclamado. Entre esas mejoras figura la no concesión de más licencias y el rescate de las que están vigentes, la aprobación de una ordenanza que regule el servicio de burro-taxi "que llevan anunciando desde hace 5 años" y el traslado de los burros a una parcela con espacio para su esparcimiento, que "llevan 8 años buscando".

El Partido Animalista se presenta a las elecciones en cuatro municipios malagueños: Rincón de la Victoria, Benalmádena, Málaga capital y Mijas, lo que convierte a Málaga en la provincia andaluza donde más candidaturas cuenta en los comicios del 28 de mayo.