Rescate de una niña lobo en Málaga: criada en un bosque suizo por su padre

El pasado 18 de marzo, una escena inquietante se desarrolló en las inmediaciones del centro comercial La Trocha, en la tranquila localidad malagueña de Coín. Allí, agentes de la Policía Local se toparon con un hombre adulto y una menor de edad que se encontraban en un estado de abandono y desaliño alarmante, dentro de un vehículo que no se encontraba en las mejores condiciones.

Tras consultar la base de datos policial para identificar a ambas personas, se activó una alerta de la oficina SIRENE, acrónimo que corresponde a 'Supplementary Information Request at the National Entries'. Esta entidad tiene como misión principal la cooperación “técnica y operativa” entre los países del territorio Schengen.

La alerta que resonó en las pantallas de la base policial indicaba que la menor de edad estaba desaparecida y que se encontraba en grave peligro. Según las instrucciones que acompañaban la alerta, la joven debía ser puesta en un lugar seguro inmediatamente debido al alto riesgo de fuga, en este caso, inducida por su propio padre.

Las autoridades suizas, quienes habían emitido la alerta, solicitaban que el país en el que se localizara a la niña adoptara las medidas de protección necesarias y la mantuviera bajo la custodia del Servicio de Protección de Menores. El padre de la niña era considerado peligroso para ella, y se destacaba el alto riesgo de que pudiera secuestrarla de nuevo.

La niña y sus dos hermanas eran lo que se conoce como ‘niñas lobo’, término que se utiliza para referirse a niños que han vivido alejados de la sociedad durante largos periodos de tiempo, en ocasiones sin contacto humano alguno, o que han sido criados en la naturaleza durante años. En este caso específico, las tres hermanas habían sido criadas por su padre en un bosque suizo, sin asistir a la escuela ni tener contacto con otras personas. Tampoco se habían realizado visitas médicas ni controles habituales del sistema sanitario.

La familia, según los informes de los servicios sociales suizos, siempre ha vivido en condiciones de vulnerabilidad. La madre, por circunstancias no especificadas, hace seis años que no ve a sus hijas. Los informes también mencionan que ambos progenitores podrían tener trastornos mentales o problemas psicológicos, aunque no se detallan cuáles.

La adolescente ingresó en un centro de protección de menores en la provincia de Málaga, mientras se iniciaban los trámites para su repatriación. A pesar de que la menor ya tenía 17 años, las autoridades suizas advertían de que su capacidad intelectual era la de una niña muy pequeña. Ahora, la niña se encuentra de regreso en su país de origen, bajo la tutela del Gobierno, y afortunadamente, desde el punto de vista de la salud, se encuentra en buenas condiciones.