La rotura de una vía causa retrasos en trenes Cádiz-Madrid, Sevilla-Málaga y Cercanías

La rotura de una vía cerca de la estación de Santa Justa de Sevilla está causando retrasos en los trenes de Media Distancia Convencional entre Sevilla y Málaga, así como los de Cádiz-Madrid y tres líneas de cercanías de la capital andaluza con municipios de su zona sur.

Según han informado a EFE fuentes del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), el fallo fue detectado a las 3:45 horas y afecta a un punto cercano a Santa Justa, donde todo el tráfico se está desviando por una sola vía.

Al no poder repararlo, a las 8.25 horas se ha suspendido la circulación por la vía II entre Sevilla Santa Justa y La Salud, lo que afecta a la línea de larga distancia desde Cádiz, la media distancia convencional entre Sevilla y Málaga y las líneas C-1, C-4 y C-5 de Sevilla, con un retraso medio estimado de 12 minutos de media.

Los únicos trenes que circulan con normalidad son los de Alta Velocidad, al usar trazados distintos al averiado.