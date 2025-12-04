Transportes
La rotura de una vía causa retrasos en trenes Cádiz-Madrid, Sevilla-Málaga y Cercanías
Retrasos moderados al disponer de una sola vía para varios trayectos
La rotura de una vía cerca de la estación de Santa Justa de Sevilla está causando retrasos en los trenes de Media Distancia Convencional entre Sevilla y Málaga, así como los de Cádiz-Madrid y tres líneas de cercanías de la capital andaluza con municipios de su zona sur.
Según han informado a EFE fuentes del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), el fallo fue detectado a las 3:45 horas y afecta a un punto cercano a Santa Justa, donde todo el tráfico se está desviando por una sola vía.
Al no poder repararlo, a las 8.25 horas se ha suspendido la circulación por la vía II entre Sevilla Santa Justa y La Salud, lo que afecta a la línea de larga distancia desde Cádiz, la media distancia convencional entre Sevilla y Málaga y las líneas C-1, C-4 y C-5 de Sevilla, con un retraso medio estimado de 12 minutos de media.
Los únicos trenes que circulan con normalidad son los de Alta Velocidad, al usar trazados distintos al averiado.
