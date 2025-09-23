Música
Salen a la venta las entradas para los conciertos de Manolo García en Andalucía
Recorrerá a partir del ocho de noviembre las provincias de Córdoba, Granada, Cádiz y Sevilla con su nuevo álbum "Drapaires Poligoneros"
Manolo García anuncia que regresa a los escenarios tras la exitosa gira que en 2024 le hizo recorrer los grandes recintos más emblemáticos del país y en la que colgó el cartel de sold out en cada uno de sus conciertos.
La gira "Cero emisiones contaminantes desde ya" cosechó una gran acogida por parte de público y crítica que a partes iguales elogiaron la maestría, sensibilidad y energía de un Manolo García pletórico y en plena forma. Un directo brutal lleno de buenas canciones, una vibrante puesta en escena y un sonido espectacular.
Ahora regresa con "Drapaires Poligoneros", un nuevo álbum compuesto por 15 canciones que verá la luz el próximo 31 de octubre de 2025. Para presentarlo, Manolo García emprenderá una gira por 16 teatros de distintas ciudades de España y de la que ya se pueden adquirir las entradas en la web manolo-garcia.com. En Andalucía, su primera parada será en Granada, el 11 de diciembre. Después, el 15 de enero, cerrará su gira en la capital hispalense.
La idea del músico y compositor es hacer hincapié, por supuesto, en estas nuevas canciones, a la vez que una revisión concienzuda de su primer disco en solitario, Arena en los bolsillos, que tanto gustó a los aficionados. Un disco que conquistó a miles de personas y que, desde su lanzamiento en 1998, ha superado el millón de copias físicas vendidas y fue galardonado con dos Premios Amigo y tres Premios de la Música. Como no podría ser de otra forma, también habrá espacio para repasar algunos de sus éxitos más celebrados.
Cuando se cumplen dos décadas de su trayectoria en solitario, Manolo García sigue escribiendo nuevas páginas en la historia de la música, con la misma fuerza creativa y pasión que lo han acompañado desde sus primeros acordes.
Conciertos
- Cáceres – 02 de noviembre | Palacio de Congresos
- Pozoblanco – 08 de noviembre | Teatro El Silo
- San Sebastián - 12 de noviembre | Teatro Kursaal
- Pamplona – 16 de noviembre | Teatro Baluarte
- Santiago – 21 de noviembre | Auditorio Palacio de Congresos
- Logroño – 28 de noviembre | Riojaforum
- Zaragoza – 01 de diciembre | Auditorio Zaragoza (Sala Mozart)
- Barcelona – 04 de diciembre | Auditori Fòrum CCIB
- Granada – 11 de diciembre | Palacio de Congresos y Exposiciones (Sala García Lorca)
- Valencia– 14 de diciembre | Auditori Palau de les Arts Reina Sofía
- Madrid – 19 & 23 de diciembre | Palacio Municipal de IFEMA Madrid
- Albacete – 27 de diciembre | Palacio de Congresos
- Valladolid – 04 de enero | Centro Cultural Miguel Delibes
- La Línea de La Concepción – 10 de enero | Palacio de Congresos
- Sevilla – 15 de enero | Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla
