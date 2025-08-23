Acceso

Sentido un terremoto de magnitud 3,4 en el área de Rota (Cádiz)

El Instituto Geográfico Nacional cifra la magnitud en 3,4

GRAFAND1196. ROTA (CÁDIZ), 29/06/2022.- Playa de Los Galeones (Cádiz), desde donde puede verse la Base Naval de Rota que vive con entusiasmo el anuncio del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de traer dos nuevos destructores a esta base american, ya que la llegada de 600 militares y sus familiares supondrá una inyección a la economía de la ciudad.Este aumento, de cuatro a seis destructores, ha sido acogida, en general, como una buena noticia para comercios y negocios de Rota y de las ciudades limítrofes.EFE/Román Ríos.
Playa de Rota (Cádiz)Román RíosAgencia EFE
El área de Rota (Cádiz) ha sentido esta noche un terremoto de magnitud 3,4 registrado por el Instituto Geográfico Nacional, según ha informado este sábado este organismo.

El movimiento sísmico se produjo a las 23:03 horas del viernes, a una profundidad de 21 kilómetros, sin que se hayan comunicado daños.

El Instituto Geográfico Nacional registró el terremoto con una latitud de 36.67 grados norte y una longitud de 6.34 grados oeste.

