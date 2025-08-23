Sentido un terremoto de magnitud 3,4 en el área de Rota (Cádiz)

El área de Rota (Cádiz) ha sentido esta noche un terremoto de magnitud 3,4 registrado por el Instituto Geográfico Nacional, según ha informado este sábado este organismo.

El movimiento sísmico se produjo a las 23:03 horas del viernes, a una profundidad de 21 kilómetros, sin que se hayan comunicado daños.

El Instituto Geográfico Nacional registró el terremoto con una latitud de 36.67 grados norte y una longitud de 6.34 grados oeste.