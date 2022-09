Bob Marley, la Plaza de España, el rock andaluz y el productor de Camarón

“Entre la realidad y la leyenda, imprima la leyenda”, venía a decir John Ford. Un hilo en Twitter se ha hecho viral con la intrahistoria de la composición de la mítica “Three Little Birds” de Bob Marley dando la razón, además, a esa parte de la población que considera a Sevilla como poco menos el centro de la historia (y, como decía Antonio Gala, “lo peor es que pueden que tengan razón”). El autor del hilo responde al apode de @Su_Penkissima y en pocas horas las fotos, vídeos y sonidos sobre los entresijos de la celebérrima canción del autor jamaicano corrió de móvil en móvil sin solución de continuidad. En resumen: Bob Marley compuso el tema en Sevilla en una visita promocional y el productor de Camarón Ricardo Pachón le dio la clave de la letra y a los sonidos se unió Smash, uno de los grandes grupos exponentes del rock andaluz y banda de corte psicodélico con tintes bluseros y progresivos, según Wikipedia.

La historia arranca con Bob Marley en la Plaza de España de Sevilla: “En mayo del 71, Bob Marley se encontraba en Sevilla aprovechando una pausa en su tour europeo. El fotógrafo Dave Burnett le tomaba unas instantáneas promocionales en la capital”, señala el autor.

En mayo del 71, Bob Marley se encontraba en Sevilla aprovechando una pausa en su tour europeo. El fotógrafo Dave Burnett le tomaba unas instantáneas promocionales en la capital.



🧵(continua en el hilo)#bobmarley #ricardopachon #elgarrotin #smashsevilla #davidburnett pic.twitter.com/iyuDjA9lUN — ★ Penko (@Su_Penkissima) September 20, 2022

“Durante la sesión en la Plaza de España, se acercaron revoloteando tres gorriones que quisieron acompañar al fotógrafo y al músico”, continúa el hilo de Twitter. “Hey, those three little birds liked us Dave… frame them in the photo too”, decía el músico jamaicano, según el fotógrafo. Tras quedar el cantante más pendiente de los pájaros que de la sesión fotográfica, quiso plasmar el arrebato de inspiración:

De pronto Marley le dice a Burnett que necesita un lugar donde grabar una maqueta. Teme olvidar el momento de inspiración. Llaman a la discográfica y les ponen en contacto con Ricardo Pachón que en esos momentos grababa con Smash en su estudio. — ★ Penko (@Su_Penkissima) September 20, 2022

Al llegar al estudio de grabación de Pachón, al ver al artista empantanado con el tema, le dijo “Todo irá bien”, según el relato del propio productor.

Ricardo Pachón observaba la escena. Ante la frustración de Marley, le pidió a Burnett (que manejaba un español precario) que le transmitiera: “que no se preocupase por ninguna cosa, que todas las cosillas iban a salir bien”, reía mientras Burnett traducía para Marley. pic.twitter.com/iYBlTHJdnD — ★ Penko (@Su_Penkissima) September 20, 2022

El propio Pachón relata también cómo se incorporó Smash a la grabación y la posterior fiesta.

Ante ese optimismo vital, Bob invitó a Smash (que mantenían los acordes de “El Garrotín” todavía frescos) a acompañarle en la grabación. Pachón nos cuenta como sucedió en el siguiente video: pic.twitter.com/fvvw1dly7U — ★ Penko (@Su_Penkissima) September 20, 2022

La cinta con la grabación permanece en casa de Ricardo Pachón y el resto es historia.