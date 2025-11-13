El Ayuntamiento de Sevilla activa el Plan Territorial de Emergencias por la borrasca Claudia

El Ayuntamiento de Sevilla ha activado este jueves el Plan Territorial de Emergencias en fase Preemergencia Nivel 1 debido al aviso amarillo por lluvias y vientos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en el inicio de la borrasca Claudia.

Según informa el Consistorio en una publicación en redes sociales, se han activado todos los servicios municipales y se mantienen cerrados los parques públicos, el cementerio y las instalaciones deportivas exteriores. Sobre esto último, el Ayuntamiento informaba este miércoles que podían permanecer abiertas aquellas instalaciones que "a criterio del IMD sean seguras".

En esta línea, el Ayuntamiento ha pedido "extremar las precauciones" y "evitar los desplazamientos innecesarios". El aviso amarillo por lluvias, tormentas y vientos estará activado desde las 12,00 del mediodía hasta las 23,59 del jueves. Se esperan rachas de viento que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora.