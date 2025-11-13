Acceso

Registrado un terremoto de magnitud 3 en Montellano, en la provincia de Sevilla

El seísmo ha sido sentido por la población aunque no ha causado daños

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha detectado pocos minutos antes de las 9 de la mañana de este jueves un terremoto de magnitud 3 en el municipio de Montellano, ubicado en la comarca de la Sierra Sur de Sevilla.

El organismo dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha detallado en un comunicado que este seísmo ha tenido una profundidad de 5 kilómetros.

Según el IGN, este terremoto ha sido "sentido" por la población y no hay constancia de daños.

