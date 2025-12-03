Buscan al propietario de un sobre con más de 1.000 euros encontrado en Sevilla

La Policía Local de Sevilla busca a la persona propietaria de un sobre con más de 1.000 euros en efectivos que una patrulla ha encontrado, sin que sepa aún quién ha podido perderlo.

En sus redes sociales, Emergencias del Ayuntamiento ha informado de que una patrulla de Policía Local ha encontrado el citado sobre, del que dice contiene "una importante cantidad de dinero en metálico".

La publicación se acompaña con una imagen de algunos de los billetes que contiene el sobre, y especifica que fue hallado en la acera de una calle del Distrito Sur de la capital.

El sobre ha quedado depositado a disposición de quien acredite ser su propietario, que tendrá que indicar, al recogerlo, la cantidad exacta de dinero que contenía cuando lo perdió.