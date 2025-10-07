La ciudad española que tiene la segunda estructura de madera más grande del mundo

Hasta hace poco era la estructura de madera más grande del mundo. Ahora es el Grand Ring en la Expo de Osaka 2025, una pasarela de madera de 2 kilómetros de longitud reconocida por el Guinness World Records. Previamente, el Metropol Parasol de Sevilla, también conocida como Las Setas de La Encarnación, fue considerada la estructura más grande del mundo por su extensión y diseño en madera.

Las Setas de Sevilla, también conocidas como proyecto Metropol Parasol, del arquitecto Jürgen Mayer, constituyen la estructura de madera más grande del mundo. El monumento contiene cinco niveles y en cada uno de ellos se alberga una estancia. En el primer nivel se encuentra el Antiquarium o Museo Arqueológico, la Tienda Oficial Setas de Sevilla, un punto de información turística de la ciudad junto a Past View y el acceso a los ascensores; en el segundo nivel, se accede al mercado y los locales de restauración; en el tercero, una plaza elevada para disfrute de la ciudadanía; en el cuarto nivel, el arranque de la visita a las pasarelas, así como un pequeño bar y una zona de eventos de 500 m². Por último, en el quinto nivel, se puede disfrutar del mirador a 28.5 m de altura.

En relación a este último, en las Setas de Sevilla se puede disfrutar de un mirador panorámico de 360 grados. Además, el mirador cuenta con una pasarela de 250 m para ver, mirar y disfrutar de las vistas de la ciudad desde las alturas. Desde su inauguración, el mirador Setas de Sevilla se ha convertido en un importante reclamo turístico de la ciudad de Sevilla y una visita obligada para el turismo.

La primera fase de construcción de Metropol Parasol dejó al descubierto restos visibles de gran parte del periodo romano, desde Tiberio (30 d.C.) hasta el siglo VI, así como una casa islámica almohade de los siglos XII y XIII. Los restos arqueológicos están ubicados en un espacio diáfano de 4 879 m², rodeados por una membrana de vidrio de 1 100 m² que envuelve todo el espacio e incide espacialmente sobre la ruina con muros colgantes y linternas de luz.